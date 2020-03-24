“Укрпочта” обещает бесплатно доставлять в больницы средства личной защиты

&ldquo;Укрпочта&rdquo; обещает бесплатно доставлять в больницы средства личной защиты

С сегодняшнего дня, 24 марта, “Укрпочта” запускает благотворительную акцию, в рамках которой каждый желающий сможет прислать средства индивидуальной защиты для врачей и пациентов в медицинские учреждения Украины. При этом “Укрпочта” обещает доставить их к двери медучреждения бесплатно. Как запланировано, акция будет длиться во время действия карантина из-за пандемии коронавируса.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы “Укрпочты”.

“Посылки, содержащие марлевые повязки, маски, респираторы, одноразовые медицинские халаты, одноразовые бахилы, защитные очки, защитные перчатки, бинты, будут иметь пометку “В больницу” и будут доставляться в одно из медицинских учреждений, специально выделенных местными органами власти для борьбы с эпидемией”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что для областных центров отправления могут быть до 30 кг. Если медучреждение, которому адресовано почтовое отправление, находится не в областном центре, то его вес не должен превышать 5 кг. Если отправление имеет больший вес, его необходимо разделить на несколько весом до 5 кг каждое.

Дополнительную информацию можно получить по телефону контакт-центра: 0800300545.

Со списком больниц, в которые действует бесплатная доставка средств индивидуальной защиты, можно ознакомиться по ссылке. 

Напомним, с 17 марта 2020 года и до окончания карантина во всех объектах почтовой связи “Укрпочты” не взимается плата за хранение регистрируемых почтовых отправлений, в частности “Укрпочта Экспресс”, “Укрпочта Стандарт” и “Укрпочта SmartBox”. Также бесплатным будет хранение входящих (импортных) отправлений из-за рубежа.

Фото: фейсбук “Укрпочты”


Александр Кравченко, КиевВласть

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