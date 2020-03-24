В Украине предотвратили попытку вывоза масок на сумму более миллиона гривен

Их хотели экспортировать в Израиль.

В Украине предотвратили попытку вывоза масок на сумму более миллиона гривен
Фото: korrespondent

В Украине предотвратили попытку вывоза за границу медицинских масок стоимостью более миллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины.

Суд наложил арест на весь груз. Общее количество масок - 21 000.

"По версии следствия, работники одного из частных предприятий, злоупотребляя полномочиями, пытались экспортировать в Израиль 21 000 медицинских масок во время действия запрета, определенного постановлением Кабинета министров Украины", - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство в уголовном производстве совершает Херсонская прокуратура. Преступление квалифицируется по ч.3 ст. 15, ч.2 ст. 464-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что за выходные 14-15 марта медицинские маски стали самым популярным товаром для контрабанды. По состоянию на 16 марта, таможенная служба остановила попытки контрабанды 135 тыс. масок разных видов из Украины.

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