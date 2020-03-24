В Киеве запретили торговать шаурмой и кофе

Власти ужесточают ограничительные меры в столице.

В Киеве запретили торговать шаурмой и кофе
Фото: Макс Требухов

Власти Киева усиливают ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса. Речь идет о запрете работы МАФов по продаже шаурмы, приготовления и продажи кофейных напитков, а также о запрете продажи в торговых точках алкогольных напитков на разлив.

Об этом сообщает Официальный портал Киева.

В протоколе постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отмечается, что в столице вводится обязательный "масочный режим" для людей, находящихся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте. Обеспечить внедрение такого режима должны Национальная полиция и районные администрации.

Городская власть также обратилась к Национальной академии медицинских наук с просьбой направить в столичные больницы инфекционистов, специалистов эпидемиологического направления и специалистов по лабораторной диагностике. "Их помощь необходима для принятия своевременных мер по оказанию квалифицированной медицинской помощи лицам, заболевших COVID-19", - говорится в сообщении.

Решения Комиссии является обязательными для исполнения.

Напомним, ранее в столичных магазинах и аптеках ввели ограничения по количеству посетителей. Так, в торговых помещениях должна находиться один покупатель на 10 кв. м. До улучшения эпидемической ситуации в столице запрещается пользоваться детскими и спортивными площадками, расположенными в парках и скверах и на придомовых территориях.

Столичная власть призывает киевлян оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости, а также ответственно соблюдать рекомендации, которые помогут сохранить здоровье и жизнь. Также мэр Виталий Кличко предупредил, что может закрыть въезд и выезд из Киева.

26 марта Киевский городской совет будет рассматривать поправки в бюджет города из-за коронавируса. В столице официально подтверждены 29 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укрэнерго прогнозирует падение потребления электроэнергии на 8%Укрэнерго прогнозирует падение потребления электроэнергии на 8%
В мировых нефтехранилищах может не остаться местаВ мировых нефтехранилищах может не остаться места
Крупные сети супермаркетов вводят ограничения на количество людей в магазинахКрупные сети супермаркетов вводят ограничения на количество людей в магазинах
Кабмин запретил экспорт этилового спиртаКабмин запретил экспорт этилового спирта
Deutsche Bank прогнозирует глобальный экономический спадDeutsche Bank прогнозирует глобальный экономический спад
Блок рекламы


Похожие новости
Курс валют в Киеве: 23 марта 2020 годаКурс валют в Киеве: 23 марта 2020 года
Курс валют в Киеве: 20 марта 2020 годаКурс валют в Киеве: 20 марта 2020 года
Курс валют в Киеве: 18 марта 2020 годаКурс валют в Киеве: 18 марта 2020 года
В Киеве обнародовали новый генеральный план городаВ Киеве обнародовали новый генеральный план города
Курс валют в Киеве: 17 марта 2020 годаКурс валют в Киеве: 17 марта 2020 года
В Киеве вслед за Львовом и Одессой закроют все ТРЦ и магазины, кроме продуктовых, хозяйственных магазинов и аптекВ Киеве вслед за Львовом и Одессой закроют все ТРЦ и магазины, кроме продуктовых, хозяйственных магазинов и аптек
Ярмарки в Киеве продолжат работать, несмотря на карантин из-за коронавирусаЯрмарки в Киеве продолжат работать, несмотря на карантин из-за коронавируса
Курс валют в Киеве: 13 марта 2020 годаКурс валют в Киеве: 13 марта 2020 года
Китайская государственная корпорация планирует за 238 млн долларов построить в Киеве мусороперерабатывающий заводКитайская государственная корпорация планирует за 238 млн долларов построить в Киеве мусороперерабатывающий завод
Курс валют в Киеве: 12 марта 2020 годаКурс валют в Киеве: 12 марта 2020 года
Последние новости
Подгружаем последние новости