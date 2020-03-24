В Киеве запретили торговать шаурмой и кофе

Власти Киева усиливают ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса. Речь идет о запрете работы МАФов по продаже шаурмы, приготовления и продажи кофейных напитков, а также о запрете продажи в торговых точках алкогольных напитков на разлив.

Об этом сообщает Официальный портал Киева .

В протоколе постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отмечается, что в столице вводится обязательный "масочный режим" для людей, находящихся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте. Обеспечить внедрение такого режима должны Национальная полиция и районные администрации.

Городская власть также обратилась к Национальной академии медицинских наук с просьбой направить в столичные больницы инфекционистов, специалистов эпидемиологического направления и специалистов по лабораторной диагностике. "Их помощь необходима для принятия своевременных мер по оказанию квалифицированной медицинской помощи лицам, заболевших COVID-19", - говорится в сообщении.

Решения Комиссии является обязательными для исполнения.

Напомним, ранее в столичных магазинах и аптеках ввели ограничения по количеству посетителей. Так, в торговых помещениях должна находиться один покупатель на 10 кв. м. До улучшения эпидемической ситуации в столице запрещается пользоваться детскими и спортивными площадками, расположенными в парках и скверах и на придомовых территориях.

Столичная власть призывает киевлян оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости, а также ответственно соблюдать рекомендации, которые помогут сохранить здоровье и жизнь. Также мэр Виталий Кличко предупредил, что может закрыть въезд и выезд из Киева .

26 марта Киевский городской совет будет рассматривать поправки в бюджет города из-за коронавируса. В столице официально подтверждены 29 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.