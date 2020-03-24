Киев пересмотрит бюджет из-за коронавируса

Доходы сократятся, расходы увеличатся.

Фото: kyivcity.gov.ua

Киевский городской совет в четверг, 26 марта, будет рассматривать поправки в бюджет города.

Об этом сообщил депутат Михаил Будилов в фейсбуке.

"Основная причина - уменьшение поступлений в связи с пандемией и принятием парламентом новых законов. Кличко предлагает сократить бюджет по общему фонду на 1,394 млрд гривен, а по специальному на 221,38 млн гривен", - написал он.

В то же время расходы бюджета будут увеличены на 3,076 млрд гривен по общему фонду и сокращены на 372 млн гривен по специальному.

"Расходы уменьшаются на капитальный ремонт учреждений образования, здравоохранения и спортивной отрасли, реконструкцию парков и скверов, приобретение социальных квартир, строительство дорог и освещения", - написал Будилов.

Напомним, что доходы бюджета Киева на 2020 год установлены на уровне 58,76 млрд гривен, расходы - 58,83 млрд гривен.

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