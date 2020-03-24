Стальные компании в Италии закрывают производства, за исключением ArcelorMittal Italy

Стальные производства в Италии должны закрыть большинство операций в соответствии с правительственным постановлением, принятым в воскресенье 22 марта, по ужесточению ограничений для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает агентство Platts.



Правительство приказало приостановить производственную и коммерческую деятельность, которая не является необходимой, к 25 марта.



Источники на рынке заявили, что, хотя большинству заводов не будет позволено продолжать производство, некоторые пытаются получить необходимое разрешение от местных префектов для продолжения производства. Профсоюзы пообещали бороться с такими шагами и говорят, что готовы нанести огромный удар, чтобы не дать заводам остаться открытыми.



В соответствии с правительственным постановлением разрешена деятельность заводов с непрерывным производственным циклом, "из-за которой прерывание может привести к серьезному повреждению самого завода", но опять-таки это зависит от местных префектов.



ArcelorMittal Italia в Таранто, крупнейший итальянский производитель плоского проката, имеет некоторое производство с непрерывным циклом на своем заводе, которое должно быть продолжено.



В субботу, 21 марта, компания закрыла доменную печь № 2 в Таранто, а также плавильный цех завода № 1. Производство сырой стали будет составлять около 8500 тонн в день, и только две доменные печи - № 1 и № 4 - продолжат работать, сообщили источники в профсоюзе для Platts.



"AM Italia отключила некоторые доменные производства; мы действительно понимаем, что BF1 и BF4 должны продолжать работать, но мы просим закрыть все другие виды деятельности холодной прокатки, которые все еще работают в Таранто, а также в сайты компании, базирующейся в Северной Италии, такие как заводы по переработке в Генуе и Нови Лигури", – сказал источник в профсоюзе.



В понедельник представители профсоюзов должны были встретиться с руководством компании. Пока никаких сообщений в прессе не было.

