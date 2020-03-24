В Кабмине заявили, что не видят оснований для реструктиризации госдолга

По словам премьер-министра, к потенциальному кризису Украина сейчас больше подготовлена, чем в 2008 году.

В Кабмине заявили, что не видят оснований для реструктиризации госдолга
Фото: Lb.ua

Кабинет министров не видит никаких оснований для реструктиризации государственного долга и призывает не спекулировать на теме долговой политики. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что Украина сейчас более подготовлена, чем во время предыдущих кризисов.

"Международные резервы на высшем за последние годы уровне, инфляция рекордно низкая, государственный бюджет сбалансирован, показатель госдолга ВВП упал до рекордно низких 44,5%", - говорится в сообщении.

Минфин продолжает реализацию Среднесрочной стратегии управления государственным долгом и имеет в распоряжении диверсифицированные источники привлечения средств для финансирования госбюджета.

"Украина к потенциальному кризису подходит более подготовленной, чем в 2008 году. У нас и значительные резервы, и высокая ликвидность банков, и все макроэкономические параметры в значительно лучшем состоянии", - заверил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента Юлия Ковалив допускает падение ВВП из-за коронавируса на 5% в 2020 году. По ее словам, это - еще оптимистический сценарий.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укрэнерго прогнозирует падение потребления электроэнергии на 8%Укрэнерго прогнозирует падение потребления электроэнергии на 8%
В мировых нефтехранилищах может не остаться местаВ мировых нефтехранилищах может не остаться места
Крупные сети супермаркетов вводят ограничения на количество людей в магазинахКрупные сети супермаркетов вводят ограничения на количество людей в магазинах
Кабмин запретил экспорт этилового спиртаКабмин запретил экспорт этилового спирта
Deutsche Bank прогнозирует глобальный экономический спадDeutsche Bank прогнозирует глобальный экономический спад
Блок рекламы


Похожие новости
В Нацбанке заявили, что Украина лучше готова к кризису, чем в 2008 годуВ Нацбанке заявили, что Украина лучше готова к кризису, чем в 2008 году
В Кабмине опровергли планы запретить продажу секонд-хендаВ Кабмине опровергли планы запретить продажу секонд-хенда
В Кабмине назвали ошибкой отказ от централизованного теплоснабженияВ Кабмине назвали ошибкой отказ от централизованного теплоснабжения
Минфин назвал Украину мировым лидером по сокращению госдолга к ВВПМинфин назвал Украину мировым лидером по сокращению госдолга к ВВП
В Кабмине предложили ввести добровольный налог для айтишниковВ Кабмине предложили ввести добровольный налог для айтишников
В РоSSии заявили о 75%-ной готовности "Северного потока-2"В РоSSии заявили о 75%-ной готовности "Северного потока-2"
В КГГА заявили о росте средней зарплаты в Киеве на 18%В КГГА заявили о росте средней зарплаты в Киеве на 18%
В "Укрзализныце" заявили, что николаевский филиал АМПУ блокирует ее работу на территории портаВ "Укрзализныце" заявили, что николаевский филиал АМПУ блокирует ее работу на территории порта
Активисты заявили о захвате "титушками" спортклуба "Восход" в КиевеАктивисты заявили о захвате "титушками" спортклуба "Восход" в Киеве
Объем госдолга США превысил $22 триллионаОбъем госдолга США превысил $22 триллиона
Последние новости
Подгружаем последние новости