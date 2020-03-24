АМКУ зафиксировал резкий рост цен на продукты

АМКУ зафиксировал резкий рост цен на продукты

Антимонопольный комитет Украины с начала марта 2020 года фиксирует рост розничных цен в некоторых регионах страны на гречневую крупу более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар - на 16%. Об этом говорится в сообщении АМКУ.

"На сегодня в некоторых регионах мы видим, что с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар - на 16%. Значительное повышение цен зафиксировано в некоторых сетях и на овощи: почти на 60% подорожал картофель, вдвое поднялись цены на лук и морковь", - сказано в сообщении.

Для выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции АМКУ требует от пищевых ритейлеров оперативно предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах на крупы, хлеб, сахар, муку, самые популярные виды мяса, овощи и тому подобное.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укрэнерго прогнозирует падение потребления электроэнергии на 8%Укрэнерго прогнозирует падение потребления электроэнергии на 8%
В мировых нефтехранилищах может не остаться местаВ мировых нефтехранилищах может не остаться места
Крупные сети супермаркетов вводят ограничения на количество людей в магазинахКрупные сети супермаркетов вводят ограничения на количество людей в магазинах
Кабмин запретил экспорт этилового спиртаКабмин запретил экспорт этилового спирта
Deutsche Bank прогнозирует глобальный экономический спадDeutsche Bank прогнозирует глобальный экономический спад
Блок рекламы


Похожие новости
В 2019 году украинская экономика замедлила темпы ростаВ 2019 году украинская экономика замедлила темпы роста
В 2019 году Киев показал резкий рост в рейтинге стоимости жизни среди городов мираВ 2019 году Киев показал резкий рост в рейтинге стоимости жизни среди городов мира
Фондовые торги в США завершились сильным ростом индексовФондовые торги в США завершились сильным ростом индексов
Таможня заверила, что продукты из супермаркетов не исчезнутТаможня заверила, что продукты из супермаркетов не исчезнут
В 2019 году ускорился прирост прямых инвестиций в УкраинуВ 2019 году ускорился прирост прямых инвестиций в Украину
Индонезия планирует рост производства никеляИндонезия планирует рост производства никеля
Гендиректор Южмаша сообщил о резком росте цен на электроэнергиюГендиректор Южмаша сообщил о резком росте цен на электроэнергию
АМКУ открыл дело против "Нафтогаза"АМКУ открыл дело против "Нафтогаза"
МВФ оценил влияние коронавируса Covid-2019 на рост мировой экономикиМВФ оценил влияние коронавируса Covid-2019 на рост мировой экономики
Компания, управляющая элеватором в Каменском, заявляет о распространении сайтом СБУ неправдивой информации о предприятииКомпания, управляющая элеватором в Каменском, заявляет о распространении сайтом СБУ неправдивой информации о предприятии
Последние новости
Подгружаем последние новости