Суд обязал ?Приватбанк выплатить более $200 млн офшорам Суркисов

Печерский районный суд обязал государственный Приватбанк заплатить более $200 млн офшорным компаниям братьев Суркисов.

Об этом сообщило "Новое время" со ссылкой на постановление суда.

Как стало известно изданию из судебного реестра, судья Пидпалый 25 февраля 2020 года, решая вопрос о разъяснении постановления об обеспечении иска оффшорных компаний Суркисов, рассмотрение которого остановлено еще в 2017 году, фактически принял решение, которым обязал Приватбанк выплачивать этим компаниям средства, которые были ними размещены на счетах Кипрского филиала Приватбанк еще в 2012-2014 годах, а также проценты, которые по условиям таких договоров должны были начисляться с момента заключения депозитного договоров до 17 февраля 2020 - это более $200 млн.

В Приватбанке заявили, что будут подавать апелляцию.

Таким образом, судья Пидпалый фактически решил раньше спор между оффшорами и Приватбанком, который решается в суде Республики Кипр. Так, сейчас Окружным судом Никосии (Кипр) рассматривается дело №?2510/2017 по иску шести оффшоров к Приватбанк о выплате в их пользу денежных средств на основании депозитных договоров.

Как следует из текста судебного решения, этот спор судья Пидпалый фактически решил в рамках остановленного судебного производства путем разъяснения постановления об обеспечении иска в таком деле, чем внес новые данные и обязательства к содержанию такого решения. При этом, поскольку такие оффшорные компании являются связанными с Приватбанком лицами, то денежные средства, которые ими были размещены на депозитных счетах, еще 20 декабря 2016 года, во время национализации, были привлечены к проведению процедуры bail-in (техническая процедура национализации), за счет которой увеличивается уставный капитал банка.

Так, 20 декабря 2016 года между оффшорами (от имени которых действовала уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц на временную администрацию в Приватбанке) и Приватбанк были заключены договоры о приобретении акций, по условиям которых за денежные средства, которые были размещены в банке согласно депозитным договорам, оффшорные компании приобрели акции дополнительной эмиссии Приватбанк.

Отметим, что привлечение денежных средств до проведения процедуры bail-in оффшоры сейчас оспаривают в административном суде Украины (дело находится на рассмотрении в Шестом апелляционном административном суде, рассмотрение пока остановлено до рассмотрения дела судом Республики Кипр).

Напомним, что на этапе работы временной администрации в Приватбанке была проведена процедура конвертации средств инсайдеров банка в капитал (bail-in). Семью Суркисов тоже признали инсайдерами. Игорь Суркис имел в Приватбанке счет на 151 млн гривен, Полина Ковалик (жена Григория Суркиса) - 514,1 млн гривен, Григорий Суркис - 163,1 млн гривен, Марина Суркис (дочь Игоря Суркиса) - 174,5 млн гривен, Рахмиль Суркис (отец братьев Суркисов) - 44,8 млн гривен.

В мае 2017 года Окружной админсуд Киева признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании связанными с Приватбанком лицами семью Суркисов, а также отменил приказы временного администратора Приватбанка, которые касались счетов физлиц. В ноябре 2017 года Киевский апелляционный административный суд подтвердил это решение и обязал банк вернуть деньги.

При рассмотрении этих дел НБУ указывал, что Игорь Суркис и Игорь Коломойский - акционеры в т.ч. телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркиса с Приватбанком, а потому и родственники Игоря Суркиса считаются связанными с Приватбанком лицами.

Как отмечает НВ, решение в пользу Суркисов будет означать, что все, кто был признан связанным лицом с банком, могут оспорить это, тогда государство рискует потерять около 29 млрд грн (сумма bail-in).