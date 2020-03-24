AISI призывает власти США не ослаблять протекционизм на стальном рынке

AISI призывает власти США не ослаблять протекционизм на стальном рынке

Американский институт чугуна и стали (AISI) призвал Палату представителей США и Сенат США продолжить поддержку стальных мер согласно раздела 232 для защиты американской сталелитейной промышленности, пострадавшей от COVID-19.

Как говорится в сообщении AISI, пандемия COVID-19 усугубила глобальную проблему перепроизводства стали, и эта угроза также вызовет рост импорта стали в США, что к тому времени может серьезно повлиять на сталелитейную промышленность США и национальную безопасность.

AISI подчеркивает, что если бы тарифы на сталь в соответствии с разделом 232 были бы внезапно отменены, больше поставок стали из Китая и других стран по всему миру могли бы быстро попасть на рынок США, что негативно сказалось бы на сталелитейной промышленности США и ее работниках.

Тарифы на сталь по разделу 232 помогли остановить рост импорта, который ударил по сталелитейной промышленности до 2018 года, но цены на сталь по-прежнему были ниже средних исторических показателей, отмечается в сообщении.



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