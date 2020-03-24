Акции и нефть дорожают в Азии на фоне решений ФРС США

Акции и нефть дорожают в Азии на фоне решений ФРС США

Нефть, фьючерсы на индекс S&P и рынки акций стран Азии идут вверх во вторник после очередных беспрецедентных мер Федерального резерва, которые повысили аппетит инвесторов к рискованным активам. Об этом пишет Интерфакс.

После серии снижений рынка США фьючерсы на S&P 500 растут во вторник на 2,6%, в один из моментов их рост достигал 4%. Федеральный резерв заявил в понедельник о планах покупки гособлигаций фактически в неограниченных масштабах и поддержке кредитования бизнеса. Это должно облегчить доступ компаний к ликвидности и сократить спрэды на рынке.

Японский Nikkei 225 прибавляет 4,8%. Гонконгский Hang Seng растет на 3,56%. Австралийский S&P/ASX 200 после обвала накануне в плюсе на 1,6%.

Утром фьючерсы на нефть Brent росли на лондонской бирже ICE Futures на 3,15% к уровню закрытия и торговались у 30,21 долл. за баррель.
Фьючерсы на WTI поднялись к этому времени в Нью-Йорке на 3,25% - до 24,12 долл. за баррель.

Доходность 10-летних госооблигаций США немного поднялась и достигла 0,8%, курс доллара к основным валютам снижается.

МинПром по материалам Интерфакс

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