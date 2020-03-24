Вьетнам продлил защитные пошлины на заготовку и пруток

Министерство промышленности и торговли Вьетнама продлило еще на три года действие защитных пошлин на заготовку, арматуру и катанку, впервые введенных в 2016 г. для поддержки национальных производителей.



Ставка пошлины в период до 20 марта 2021 г. составит 15,3% для заготовки и 9,4% для сортового проката. В 2021 и 2022 гг. ее планируется уменьшить соответственно до 13,3 и 11,3% для заготовки и до 7,9 и 6,4% для готовой стальной продукции.



Вьетнамские металлургические компании приветствуют это решение. Хотя в последние годы Вьетнам сам стал достаточно крупным экспортером заготовки, эпидемии коронавируса и глобальный экономический кризис привели к переполнению азиатского рынка полуфабрикатов, а спрос продолжает снижаться.

