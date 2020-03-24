Турция пожаловалась в ВТО на стальные квоты ЕС

Турция запросила через ВТО проведение консультаций с Европейской комиссией по поводу европейских квот на импорт 26 видов стальной продукции, введенных в июле 2018 г. в качестве реакции на американские стальные тарифы.



Как указывается в заявлении турецкой стороны, Европейская комиссия не предоставила адекватных доказательство того, что импорт стали наносит серьезный ущерб национальным производителям.



Кроме того, Турция заявляет, что коррекция ограничительных мер, проведенная в сентябре 2019 г., когда для отдельных стран были установлены лимиты на экспорт горячекатаного проката в ЕС (не более 30% от общего объема поставок), нарушила интересы турецких металлургических компаний.



По правилам ВТО, у участников конфликта есть 60 дней на то, чтобы урегулировать спор посредством консультаций. Если к тому времени не будет найдено компромиссное решение, дело будет передано в арбитраж ВТО.