Турция пожаловалась в ВТО на стальные квоты ЕС

Турция пожаловалась в ВТО на стальные квоты ЕС

Турция запросила через ВТО проведение консультаций с Европейской комиссией по поводу европейских квот на импорт 26 видов стальной продукции, введенных в июле 2018 г. в качестве реакции на американские стальные тарифы.

Как указывается в заявлении турецкой стороны, Европейская комиссия не предоставила адекватных доказательство того, что импорт стали наносит серьезный ущерб национальным производителям.

Кроме того, Турция заявляет, что коррекция ограничительных мер, проведенная в сентябре 2019 г., когда для отдельных стран были установлены лимиты на экспорт горячекатаного проката в ЕС (не более 30% от общего объема поставок), нарушила интересы турецких металлургических компаний.

По правилам ВТО, у участников конфликта есть 60 дней на то, чтобы урегулировать спор посредством консультаций. Если к тому времени не будет найдено компромиссное решение, дело будет передано в арбитраж ВТО.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укрэнерго прогнозирует падение потребления электроэнергии на 8%Укрэнерго прогнозирует падение потребления электроэнергии на 8%
В мировых нефтехранилищах может не остаться местаВ мировых нефтехранилищах может не остаться места
Крупные сети супермаркетов вводят ограничения на количество людей в магазинахКрупные сети супермаркетов вводят ограничения на количество людей в магазинах
Кабмин запретил экспорт этилового спиртаКабмин запретил экспорт этилового спирта
Deutsche Bank прогнозирует глобальный экономический спадDeutsche Bank прогнозирует глобальный экономический спад
Блок рекламы


Похожие новости
Стальные компании в Малайзии приостанавливают производство из-за коронавирусаСтальные компании в Малайзии приостанавливают производство из-за коронавируса
Турция в январе сократила импорт стальной заготовки на 28%Турция в январе сократила импорт стальной заготовки на 28%
Европарламент поддержал увеличение квоты для украинских экспортеров мяса птицыЕвропарламент поддержал увеличение квоты для украинских экспортеров мяса птицы
"Укрзализныця" пожаловалась в СБУ на поставку белорусских деталей под видом украинских"Укрзализныця" пожаловалась в СБУ на поставку белорусских деталей под видом украинских
В Киеве зарегистрированы только 30 хостелов, остальные работают нелегально, - КГГАВ Киеве зарегистрированы только 30 хостелов, остальные работают нелегально, - КГГА
ЕС увеличит квоты для украинских экспортеров мяса птицы в 2,5 разаЕС увеличит квоты для украинских экспортеров мяса птицы в 2,5 раза
Украина пожаловалась в ВТО на новые санкции РоSSии по транзитуУкраина пожаловалась в ВТО на новые санкции РоSSии по транзиту
Украина за три недели исчерпала квоты на поставки в ЕС меда, соков и кукурузыУкраина за три недели исчерпала квоты на поставки в ЕС меда, соков и кукурузы
Турция с 1 января вводит налог на безопасность для туристовТурция с 1 января вводит налог на безопасность для туристов
Украина пожаловалась в ВТО на Армению и КыргызстанУкраина пожаловалась в ВТО на Армению и Кыргызстан
Последние новости
Подгружаем последние новости