Глава ГСА просит премьера выделить почти 155 млн грн на борьбу с коронавирусом в судах

Минимальная потребность судов на эти расходы составит 1 млрд 276 млн 300 тыс.

Глава ГСА просит премьера выделить почти 155 млн грн на борьбу с коронавирусом в судах
Фото: Корреспондент.net

Государственная судебная администрация обратилась с письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой выделить 154 млн 900 тыс грн. из резервного фонда государственного бюджета или учесть необходимость указанной суммы при подготовке изменений в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Указанные средства необходимы для приобретения предметов защиты судей, работников аппаратов судов и дезинфекции помещений судов с целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

"Удовлетворить эту потребность за счет имеющихся бюджетных средств невозможно, поскольку существует тотальный дефицит по этой категории расходов. Минимальная потребность судов в текущих расходах для осуществления судопроизводства на 2020 год составит 1 млрд 276 млн 300 тыс грн", - говорится в сообщении.

В 2020 году на эти цели в судах предусмотрено 444 млн 696 тыс 700 грн., соответственно дефицит составляет 831 млн 600 тыс грн.

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