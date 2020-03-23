Кабмин запретил экспорт этилового спирта

Запрет введен до 1 июня в рамках карантинных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Кабинет министров запретил экспорт этилового спирта с территории Украины. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании Кабинета Министров 23 марта, информирует пресс-служба правительства.

Запрет на экспорт спирта этилового и других дистиллятов, кроме биоэтанола и напитков, полученных путем перегонки, будет действовать до 1 июня.

Решение принято в рамках карантинных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Украины.

"Посты контроля на выездах из предприятий, производящих этиловый спирт, должны обеспечить контроль куда и кому отгружается спирт", - прокомментировал его премьер-министр Денис Шмыгаль.

В Кабмине отмечают, что в первую очередь, спиртом будут обеспечены потребности медицинской системы. В частности, отечественные медицинские предприятия и производители антисептических средств.

Напомним, 11 декабря президент Владимир Зеленский подписал свой законопроект, который предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта с 1 июля 2020 года.

В конце января в Министерстве экономики сообщали, что из 35 заводов концерна "Укрспирт" 20 предприятий не могут производить спирт.