Гривна продолжает падать

Гривна продолжает падать

Национальный банк установил на вторник, 24 марта, курс гривни на уровне 28,1126 грн/долл., снизив его на 37 коп. Об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

Таким образом, курс гривни к доллару США упал до уровня января 2019 года, тогда как курс национальной валюты достигал максимального уровня 23,25 грн/долл. в конце декабря.

По отношению к европейской валюте гривня потеряла 61 коп., снизившись до 30,25 грн за евро.

В понедельник Нацбанк еще не сообщал об итогах интервенций на межбанковском валютном рынке для поддержки национальной валюты.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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