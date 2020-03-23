Карантин и коронавирус: "Укрпочта" сделала бесплатной адресную доставку

"Укрпочта" на фоне карантина, объявленного в связи с коронавирусом, сделал бесплатной услугу адресной доставки денег. Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский на своей странице в соцсети Facebook.

Смелянский отметил, что у 37% украинцев нет банковских карт. Из-за этого люди могут получить денежные переводы, пенсионные выплаты и определенную помощь только в почтовом отделении. Из-за того, что в Украине объявлен карантин, и людей призывают оставаться дома, "Укрпочта" решила сделать бесплатной услугу адресной доставки денег.

По словам Смелянского, почтальоны будут передавать деньги прямо в руки получателям, и в них также можно заказать услугу доставки продуктов питания — эта опция будет бесплатной на время карантина.

Смелянский сообщил, что любой желающий может отправить средства со своего счета, а почтальоны "Укрпочты" передадут наличные адресату прямо в руки. На эти же деньги пенсионеры или люди, которые имеют в этом потребность, смогут заказать продукты у почтальонов. Все это будет доставляться бесплатно во время карантина.

Ранее сообщалось, что на период карантина, то есть до 3 апреля, украинцы могут не платить процент по ипотечным кредитам.