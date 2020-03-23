Пакистан ввел итоговый антидемпинг на х/к прокат из РФ И Канады

Пакистан ввел итоговый антидемпинг на х/к прокат из РФ И Канады

Уведомлением Национальной тарифной комиссии Пакистана от 17 марта 2020 г. введены итоговые антидемпинговые меры в отношении импорта холоднокатаного плоского проката из РоSSии и Канады.

В соответствии с уведомлением пошлина применяется в размере 13,94 % (совпадает с размером временной пошлины) сроком на 5 лет, начиная с 20 сентября 2019 года.

Как сообщалось, само расследование стартовало в мае 2019 г. по иску пакистанских производителей International Steels Limited и Aisha Steel Mills. Под него подпадает углеродистый и легированный холоднокатаный прокат без покрытия толщиной от 0,15 до 3,0 мм.

Напомним в Пакистане также действуют антидемпинговые пошлины на холоднокатаный прокат из Китая и Украины в размере от 18,92 до 19,04%.


МинПром по материалам Steelland

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В мировых нефтехранилищах может не остаться местаВ мировых нефтехранилищах может не остаться места
Крупные сети супермаркетов вводят ограничения на количество людей в магазинахКрупные сети супермаркетов вводят ограничения на количество людей в магазинах
Deutsche Bank прогнозирует глобальный экономический спадDeutsche Bank прогнозирует глобальный экономический спад
Пограничники задержали "водолаза", который переправлял медицинские маски по реке в РумыниюПограничники задержали "водолаза", который переправлял медицинские маски по реке в Румынию
Цены на нефть упали до уровня 1991 годаЦены на нефть упали до уровня 1991 года
Блок рекламы


Похожие новости
На время карантина НБУ ввел систему антикризисных мерНа время карантина НБУ ввел систему антикризисных мер
Тайваньская CSC снижает цены на стальной прокат в связи с сокращением спросаТайваньская CSC снижает цены на стальной прокат в связи с сокращением спроса
На Филиппинах приостанавливается производство проката и импорт заготовкиНа Филиппинах приостанавливается производство проката и импорт заготовки
Нацбанк ввел долгосрочное рефинансирование банковНацбанк ввел долгосрочное рефинансирование банков
Украина ввела с 1 апреля 65%-ную пошлину на электроэнергию и энергетический уголь из РоSSииУкраина ввела с 1 апреля 65%-ную пошлину на электроэнергию и энергетический уголь из РоSSии
Госстат ввел новую методику расчета инфляцииГосстат ввел новую методику расчета инфляции
Минэкономики опровергло информацию, что Prozorro ввела 5% комиссии на все закупкиМинэкономики опровергло информацию, что Prozorro ввела 5% комиссии на все закупки
Японская Microsoft ввела 3-дневные выходные. Продуктивность выросла на 40%Японская Microsoft ввела 3-дневные выходные. Продуктивность выросла на 40%
Великобритания ввела мораторий на добычу газа методом фрекингаВеликобритания ввела мораторий на добычу газа методом фрекинга
Нацбанк ввел в обращение банкноту номиналом 1 тыс. гривенНацбанк ввел в обращение банкноту номиналом 1 тыс. гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости