Грузоотправители считают неуместным повышение стоимости ж/д перевозок в условиях пандемии

Грузоотправители считают неуместным повышение стоимости ж/д перевозок в условиях пандемии

Фактическое ужесточение условий и повышение цены на пользование грузовыми вагонами "Укрзализныци", заложенное в новом Договоре на оказание услуг по организации грузоперевозок железнодорожным транспортом, ставит грузоотправителей в критическое положение, в условиях мер, связанных с борьбой против коронавируса.

Об этом в комментариях ЦТС рассказали представители бизнеса.

"По нашему мнению, сейчас не совсем хорошо выбранное время для введения в действие нового Договора на перевозку. Особенно, когда возникла экономическая турбулентность на мировых рынках из-за паники, связанной с распространением коронавируса и борьбой на нефтяном рынке, которая непосредственно влияет на экономическую ситуацию в стране. Кроме того, зерновой маркетинговый год начинается 1 июля и изменение правил игры, равно как и стоимости перевозок среди текущего маркетингового года, повредит стабильности экспортных поставок - выполнению уже законтрактованных объемов экспорта зерна", - говорит президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев.

Ассоциация считает целесообразным перенести введение в действие новой редакции договора до 1 июля 2020 года. Это позволит избежать как негативного влияния ситуации с карантином, так и способствовать поиску компромисса между железной дорогой и бизнесом (учесть замечания и предложения бизнеса и внести их в текст договора).

По мнению члена экспертного совета при Мининфраструктуры Валерия Ткачева, для УЗ основная цель введения в действие новой редакции договора состоит в том, чтобы легитимизировать ряд своих инициатив, которые компания активно внедряет (и по стоимости услуг, и по ослаблению ответственности перед клиентом, зафиксированной в Уставе железной дороги, и по уменьшению контроля госорганов за договорной работой компании). "Тем более категорически неприемлемо вводить этот договор в действие во время карантина. Предприятия реальной экономики сейчас испытывают существенные затруднения из-за карантина, это может их окончательно добить", - резюмирует он.

"Договор совершенно недостаточно проработан в части достижения паритета интересов заказчиков и исполнителя. Причина этому - отсутствие конструктивных публичных обсуждений многочисленных разногласий по условиям проекта договора, что естественно невозможно в условиях карантина. По этой причине ввод в действие недоработанного договора с 1 апреля крайне нецелесообразен", - констатирует Владимир Нежиденко, директор департамента перевозок компании "Лемтранс".

В Федерации работодателей транспорта Украины решение о резком изменении правил игры на вагонном рынке со стороны "Укрзализныци" называют "выходящим за рамки здравого смысла": "В связи с необходимыми мерами руководства Украины по противодействию эпидемии коронавируса мы наблюдаем форс-мажор и резкое снижение экономической активности", - говорит гендиректор ФРТУ Владимир Гусак.

Напомним, ранее Объединение предприятий "Укрметаллургпром" обратилось в Антимонопольный комитет Украины с жалобой на злоупотребление АО "Укрзализныця" своим монопольным положением, в частности, путем реализации Договора о предоставлении услуг по организации перевозок грузов железнодорожным транспортом.

МинПром по материалам ЦТС

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