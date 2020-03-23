Ferrexpo выделяет 2,5 млн долл на борьбу с коронавирусом

Предприятия группы Ferrexpo (Полтавский, Еристовский и Белановский ГОКи), оперирующие на территории Украины, выделят 2,5 млн. долл. в качестве помощи медицинским учреждениям для борьбы с пандемией COVID-19 на территории Полтавской области и в рамках национальных программ по всей территории Украины.



Это решение было принято Советом директоров группы и поддержано основными акционерами в интересах трудовых коллективов и территориальных общин в Полтавской области и Украине в целом.



В первую очередь средства будут направлены на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, тест-систем для определения коронавируса и всего остального необходимого оборудования как для медицинских учреждений Полтавской области, так и для медучреждений всей системы здравоохранения Украины. Дальнейшее распределение помощи будет осуществляться в соответствии с первоочередными потребностями медицинских учреждений.



"Пандемия COVID-19 – это враг, победить которого мы можем только совместными усилиями. Украинские медики находятся на передовой этой борьбы ради спасения жизней людей, и наша задача – облегчить их работу. Феррекспо выделяет финансовую помощь, которая будет направлена на обеспечение больниц и медицинских работников города Горишни Плавни, Кременчуг и Полтава необходимой техникой и средствами для лечения и предотвращения распространения коронавируса в Полтавской области и в целом в Украине в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Украины и Департаментом здравоохранения Полтавской областной государственной администрации и администрациями других областей", - отметили в компании.



Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР . Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.



В 2019 г. компания произвела 10,5 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США .

