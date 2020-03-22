НБУ определил режим работы банков во время карантина

Рекомендуется максимально перевести общение с клиентами в онлайн.

НБУ определил режим работы банков во время карантина
Фото: Макс Требухов

Национальный банк в воскресенье разослал банкам письмо, в котором определяется режим работы банковских учреждений в период усиленных мер противодействия распространению коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Банки во время карантина обязаны обеспечить работу центральных офисов, дистанционных каналов обслуживания и контакт-центров. Банкоматы должны быть подкреплены наличными.

В то же время банкам советуют максимально перевести в онлайн взаимодействие с клиентами. С этой целью разрешается изменять режим работы отделений, количество и перечень операций с учетом ситуации и нагрузки. Банки могут закрыть неключевые отделения, сократить время работы, установить отдельные часы для обслуживания пожилых людей и т.п.

В спальных районах должны работать "опорные" отделения, чтобы клиентам при необходимости не нужно было добираться до банка через полгорода. В помещениях таких отделений должны быть предусмотрены технологические перерывы для проветривания, дезинфекции и влажной уборки; работники должны быть обеспечены средствами личной защиты.

Разрешается отказывать в обслуживании клиентам, у которых есть симптомы болезни, например, температура.

Банкам на законодательном уровне на период карантина запрещено начислять и взимать неустойки (штрафы, пени, любые другие обязательные платежи) за несвоевременное осуществление платежей по потребительским кредитам, а также повышать процентную ставку по потребительским кредитам. Клиенты банков на время карантина могут приостановить уплату платежей по ипотечным кредитам, и банки не должны в таких случаях взимать с них залог. Об этом банки должны сообщить клиентам.

Во время карантина не будут начислять и взимать неустойку (штрафы, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги, поэтому можно не торопиться и не стоять в очередях в банковских отделениях.

НБУ также собирается предложить Кабинету министров перевести все выплаты - зарплату, пенсии, социальную помощь, субсидии - исключительно на безналичную форму, чтобы предотвратить распространение коронавируса через наличные деньги.

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