Samsung наймёт рекордное количество специалистов для своего подразделения по производству микросхем

Samsung наймёт рекордное количество специалистов для своего подразделения по производству микросхем

Вспышка коронавируса оказывает серьёзное влияние на компании по всему миру, и южнокорейская Samsung Electronics не является исключением. Тем не менее, сетевые источники говорят о том, что в первом полугодии 2020 года компания намерена принять на работу рекордное количество специалистов для своего подразделения решений для устройств (Device Solutions).

Подразделение Samsung DS занимается работой в трёх основных направлениях: производство чипов памяти, производство высокоинтегрированных чипов (large-scale integration), а также контрактное производство полупроводниковых устройств. В сообщении говорится, что подразделение Samsung DS ищет опытных сотрудников 51 специальности. Количество вакантных мест не было озвучено, но источник подчеркнул, что число новых работников может стать рекордным для компании. В прошлом подразделение Samsung DS никогда не нанимало сотрудников одновременно для всех направлений деятельности.

Стоит отметить, что новость о планах Samsung по найму большого количества специалистов появилась на фоне опасений по поводу того, что многие южнокорейские компании проведут сокращение штата из-за вспышки коронавируса. Недавний опрос, проведённый Корейским институтом экономических исследований (KERI), показал, что четверть из 500 крупнейших местных компаний намерены сократить число сотрудников или не планируют нанимать новых работников.

По мнению специалистов, знакомых с ситуацией в отрасли, схема найма Samsung свидетельствует о стремлении компании укрепить своё положение на рынке полупроводниковой продукции.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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