Коболев остался главой правления "Нафтогаза" еще на четыре года

Топ-менеджер согласился на снижение зарплаты и отмену бонусов.

Коболев остался главой правления "Нафтогаза" еще на четыре года
Фото: facebook.com/NaftogazUA

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев останется на своей должности еще четыре года.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров №327 от 20 марта.

Правительство согласилось с предложением наблюдательного совета компании и продлило срок полномочий Коболева до 22 марта 2024 года.

Наблюдательному совету поручили внести необходимые изменения в контракт с Коболевым и подать его копию в Кабмин до 30 марта.

Пресс-служба Кабмина сообщила, что по условиям нового контракта зарплата руководителя "Нафтогаза" будет снижена вдвое. Отменяются премии и "снят с повестки дня вопрос выплаты бонусов".

Дополнительно председателю НАК "Нафтогаз" установлен ряд критериев оценки эффективности деятельности, среди которых выполнение плана поступлений в бюджет и рост добычи украинского газа.

Напомним, нынешний глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев был назначен в марте 2014 года, с ним подписали пятилетний контракт.

В 2019 году наблюдательный совет хотел продлить контракт с Коболевым на три года с окладом 2,08 млн гривен в месяц. Но тогдашний премьер Владимир Гройсман предупредил, что правительство не будет продлевать контракт с правлением "Нафтогаза" при сохранении таких зарплат, и даже анонсировал открытый конкурс на эту должность.

Однако в итоге стороны пришли к компромиссу, и 11 марта набсовет сделал новое предложение с однолетним контрактом Коболева, которое Кабмин удовлетворило.

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