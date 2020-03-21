Panasonic останавливает в США работу на заводе по производству аккумуляторов для Tesla

На днях глава Tesla Илон Маск согласился на время карантина остановить работу на американском заводе в Фримонте, где собираются электромобили компании. Также будет остановлен завод по выпуску солнечных панелей, хотя сборку аккумуляторов на фабрике в Неваде решено было продолжить. Слабым звеном в этом плане оказалась Panasonic. Её сотрудники с совместного с Tesla аккумуляторного завода будут отправлены 23 марта на двухнедельный карантин.

На заводе Gigafactory 1 в Неваде компании Panasonic и Tesla совместно выпускают тяговые аккумуляторы для электромобилей Tesla. Японская Panasonic производит аккумуляторные ячейки, а сотрудники Tesla собирают из них аккумуляторные блоки. И если даже Илон Маск не собирался закрывать эту производственную площадку, без работников и оборудования Panasonic предприятие всё равно остановится. Собирать аккумуляторные блоки станет просто не из чего.

Перед отправкой сотрудников на карантин на 14 дней производственное оборудование на Gigafactory 1 в зоне ответственности Panasonic будет подготовлено к длительной остановке. Следует ожидать, что сотрудники Tesla с этого завода через какое-то время тоже будут отправлены на вынужденный отдых. Всего на этом предприятии трудится около 7000 человек. С учётом лавинообразного роста числа заболевших SARS-CoV-2 в США , есть о чём беспокоиться.

Предприятие в Фримонте, где собираются электромобили Tesla, будет остановлено на карантин 24 марта. Также Tesla остановит завод по сборке солнечных панелей. Завод по выпуску аккумуляторов должен был продолжить свою работу но, судя по действиям Panasonic, теперь он также остановится. В итоге, в США продолжит работать только инфраструктура по быстрой зарядке электромобилей, принадлежащая Tesla.



