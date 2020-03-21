За продажу несертифицированных тестов на коронавирус жителя Киевщины оштрафовали на 17,5 тыс. гривен
Житель Ирпеня Киевской области с помощью мессенджера продавал тесты на коронавирус, которые не получили декларацию о соответствии в Украине. Цена одного такого теста составляла около 750 гривен. Полицейские составили на мужчину административный протокол и изъяли около 300 единиц товара. По решению суда правонарушитель оштрафован на 17,5 тыс. гривен.
Об этом
“Работники Департамента киберполиции совместно с участковыми офицерами полиции Киево-Святошинского отдела полиции ГУНП в Киевской области разоблачили 38-летнего жителя Ирпеня, который занимался продажей тестов на короновирус”, – говорится в сообщении.
Установлено, что, согласно информации Министерства здравоохранения Украины, указанный тест не получил декларацию о соответствии в Украине. Кроме этого, в Гослекслужбе отметили, что в соответствующем Реестре отсутствует информация о лице, ответственном за введение медицинских изделий для диагностики COVID-19.
На мужчину составили административный протокол по ст. 164 (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Согласно решению суда, правонарушитель должен заплатить 17,5 тыс. гривен штрафа.
Напомним, что в начале марта сообщалось о поступлении в Киев 1200 быстрых тестов для диагностики коронавируса.
Ранее
Фото: пресс-служба Нацполиции