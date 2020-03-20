Гривна укрепилась впервые за последние несколько недель, - НБУ

С 10 по 19 марта Нацбанк продал почти 2 млрд долларов для удержания курса гривны.

Национальный банк Украины заявляет об укреплении национальной валюты.

"Гривна укрепилась впервые за последние несколько недель", - сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, то 20 марта торги на межбанковском валютном рынке открылись на уровне около 28 грн за доллар США . На закрытии котировки упали до уровня около 27,5 грн за доллар США .

"Национальный банк продавал валюту для сглаживания чрезмерных колебаний. Но удалось и выкупить часть этой валюты назад, когда тренд развернулся. Утром мы продали 150 млн долл. США , а затем выкупили обратно 50 млн долл. США ", - сообщает Нацбанк.

Ранее сообщалось, что НБУ заметил спад ажиотажного спроса на валюту, который был вызван паникой из-за коронавируса.

В период с 10 по 19 марта включительно Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке 1 920 млн долларов для удержания курса гривны.