НБУ заметил спад ажиотажного спроса на валюту

Только два банка подали заявки на 6,2 млн евро при объявленном объеме в 200 млн евро.

НБУ заметил спад ажиотажного спроса на валюту
Фото: Юлія БерезовськаПрес-центр НБУ

Национальный банк Украины по результатам торгов на межбанке 20 марта констатировал снижение спроса на валюту.

Об этом регулятор сообщил на официальной странице в фейсбуке.

"Сегодня мы провели вторую операцию по обмену наличного евро в безналичный для подкрепления касс банков. Только два банка подали заявки на 6,2 млн евро при объявленном объеме в 200 млн евро", - информирует НБУ.

В Нацбанке отмечают, что в последние дни население стало меньше покупать валюту - как наличную, так и онлайн. Например, по данным регулятора, 19 марта предложение и спрос населения на валюту были полностью сбалансированы.

Ранее сообщалось, что на время карантина НБУ ввел систему антикризисных мер.

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