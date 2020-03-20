Пенсионеры получат доплату в 1000 грн к пенсии уже в апреле

Отдельные категории пенсионеров получат доплату в 1 тыс. грн с 1 апреля, а индексация пенсий состоится с 1 мая, как и пообещал президент Владимир Зеленский. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

"С 1 апреля мы планируем выдать единовременное пособие по 1 тыс. грн тем пенсионерам, у кого пенсия не достигает 5 тыс. грн. Но мы знаем, что, кроме таких пенсионеров, у нас есть еще лица с инвалидностью, у нас есть дети с инвалидностью, инвалиды с детства, у нас есть социальные пенсионеры. Мы также их добавляем в эту категорию, и они также получат по 1 тыс. грн", – рассказала она.

Глава Минсоцполитики также назвала главную задачу: сделать материально обеспеченными людей, которых призывают "изолироваться, беречься, сидеть дома".

"У нас есть социальные работники. Их по стране 40 тыс. Они мобилизованы, инструктированы. Они сегодня собирают заявки на лекарства, на продуктовые наборы. Они готовы помогать оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Поэтому мы эту систему контролируем", – заключила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал надбавку к пенсии в размере 1 тыс. грн для пенсионеров, которые имеют пенсию менее 5 тыс. гривен. Это связано с введением карантина в стране из-за коронавируса. Сейчас же стало известно, что на надбавку могу рассчитывать не только пенсионеры.

Кроме того, если у пенсионеров возникнет задолженность за коммунальные услуги в период карантина, то таким гражданам не будут отменять субсидию.

"Если у них возникнет задолженность, у них никто не отнимет субсидии. Это уже принятое решение. Если возникнет такая задолженность, не будет ни пени, ни штрафных санкций. Я очень прошу людей успокоиться и не ходить туда (в банки платить за коммуналку), а обезопасить себя. Сейчас не ходите, не создавайте очереди", – отметила М.Лазебная.

