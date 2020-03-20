Rozetka, АТБ и "Новая почта" запустили доставку продуктов на дом из-за карантина

Интернет-супермаркет Rozetka, сеть АТБ и компания "Новая почта" запустили доставку продуктов питания на дом, чтобы помочь украинцам придерживаться карантина.

Об этом сообщил в фейсбуке основатель компании Владислав Чечеткин.

Пилотный проект по доставке стартует в Днепропетровской области.

"Функции в партнерстве распределились следующим образом: АТБ формирует пакеты и продает все продукты по минимально возможной цене. Rozetka предоставляет свой сайт для их размещения и обрабатывает все заказы бесплатно, потому что у АТБ есть розничная сеть, но нет онлайна. Новая пошта доставляет по себестоимости заказы вам домой. По плану от момента заказа до момента получения набора должно пройти 3?5 часов. Если все получится, в ближайшее время мы запустим проект по всей стране", - написал Чечеткин.

Клиентам доступны три набора необходимых товаров стоимостью 408, 510 и 714 гривен. Стоимость доставки будет составлять 60-75 грн.

Набор №1 (408 гривен):

Туалетная бумага — 2 шт

Мыло туалетное (жидкое или твердое экопак) — 1 шт

Салфетки влажные (15 шт) — 3 упаковки

Салфетки (бумажные) 60 шт — 1 упаковка

Яйца куриные — 1 упаковка

Молоко длительного хранения — 1 шт

Консервы рыбные (бычок или сардина) — 1 шт

Консервы мясные — 1 шт

Масло растительное — 1 шт

Чай черный 20-25 ф/пакеты — 1 шт

Кондитерские изделия (вафли или печенье) — 1 шт

Вода без газа 1.5 л — 1 шт

Крупа (ячневая или пшеничная) — 1 шт

Макароны — 1 шт

Сахар — 1 шт

Соль — 1 шт

Картофель — 1 кг

Морковь — 1 кг

Свёкла — 1 кг

Лук — 1 кг

Яблоки — 1 кг

Пакет большой — 1 шт

Набор №2 (510 гривен):

Туалетная бумага — 3 шт

Мыло туалетное (жидкое или твердое экопак) — 1 шт

Средство для мытья посуды (500 мл или 1 л) — 1 шт

Спички — 2 коробка

Стиральный порошок автомат (450 г) — 1 шт

Майонез — 1 шт

Консервы рыбные — 2 шт

Консервы мясные — 1 шт

Масло растительное — 1 шт

Чай черный 20-25 ф/пакеты — 2 шт

Кондитерские изделия (вафли или печенье) — 3 шт

Крупа (ячневая или пшеничная) — 3 шт

Соль — 1 шт

Макароны — 2 шт

Пакет большой — 1 шт

Набор №3 (714 гривен):

Туалетная бумага — 3 шт

Мыло туалетное (жидкое или твердое экопак) — 1 шт

Салфетки влажные (15 шт) — 4 упаковки или салфетки влажные (72 шт) — 1 упаковка

Салфетки (бумажные) 60 шт — 3 упаковки или полотенца (бумажные) или салфетки 200 шт — 1 упаковка

Паста зубная (75 г или 100 г) — 1 шт

Средство для мытья посуды (500 мл или 1 л) — 1 шт

Яйца куриные (упаковка или 10 шт) — 2 упаковки

Молоко длительного хранения — 2 шт

Консервы рыбные (бычок или сардина) — 2 шт

Консервы мясные — 2 шт

Масло растительное — 1 шт

Чай черный 20-25 ф/пакеты — 2 шт

Кондитерские изделия (вафли или печенье) — 2 шт

Вода без газа 1.5 л — 2 шт

Крупа (ячневая или пшеничная) — 2 шт

Сахар — 1 шт

Соль — 1 шт

Макароны — 2 шт

Картофель — 2 кг

Морковь — 1 кг

Свёкла — 1 кг

Лук — 1 кг

Яблоки — 1 кг

Пакет большой — 2 шт

Напомним, ранее в Днепропетровской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

По состоянию на 20 марта в Украине - 26 подтвержденных случаев COVID-19. Два из них зафиксировали в Днепропетровской области.

Ранее решение о введении режима чрезвычайной ситуации были приняты в Киевской, Житомирской и Черновицкой областях.

Интернет-супермаркет Rozetka, сеть АТБ и компания "Новая почта" запустили доставку продуктов питания на дом, чтобы помочь украинцам придерживаться карантина.

Об этом сообщил в фейсбуке основатель компании Владислав Чечеткин.

Пилотный проект по доставке стартует в Днепропетровской области.

"Функции в партнерстве распределились следующим образом: АТБ формирует пакеты и продает все продукты по минимально возможной цене. Rozetka предоставляет свой сайт для их размещения и обрабатывает все заказы бесплатно, потому что у АТБ есть розничная сеть, но нет онлайна. Новая пошта доставляет по себестоимости заказы вам домой. По плану от момента заказа до момента получения набора должно пройти 3?5 часов. Если все получится, в ближайшее время мы запустим проект по всей стране", - написал Чечеткин.

Напомним, ранее в Днепропетровской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

По состоянию на 20 марта в Украине - 26 подтвержденных случаев COVID-19. Два из них зафиксировали в Днепропетровской области.

Ранее решение о введении режима чрезвычайной ситуации были приняты в Киевской, Житомирской и Черновицкой областях.