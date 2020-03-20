Нацбанк решил укреплять гривну

Национальный банк установил на понедельник, 23 марта, курс гривни на уровне 27,7386 грн./долл., укрепив его на 6 коп. после двухнедельного падения.



Об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.



По отношению к европейской валюте гривня укрепилась на 46 коп. – до 29,64 грн за евро.



Курс гривни продемонстрировал стремительное падение с 10 марта: на фоне падения мировых фондовых рынков и опасений, связанных с распространением коронавируса, доллар США подорожал на 3 грн.



В пятницу Нацбанк еще не сообщал об итогах интервенций на межбанковском валютном рынке для поддержки национальной валюты.

