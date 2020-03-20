В 2019 году украинская экономика замедлила темпы роста

В 2019 году украинская экономика замедлила темпы роста

Рост украинской экономики в 2019 году замедлился до 3,2% по сравнению с 3,4% годом ранее. Об этом свидетельствуют уточненные данные Государственной службы статистики.

Номинальный ВВП за 2019 год составил 3974,6 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека - 94570 грн.

Как следует из данных Госстата, в первом квартале рост составил 2,9%, во втором квартале - 4,7%, в третьем квартале - 3,9%, в четвертом квартале темпы роста экономики снизились до 1,5%.

Как сообщалось, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины реальный валовой внутренний продукт Украины в январе 2020 году сократился на 0,5%.

Ранее министерство также сообщило о намерении ухудшить макропрогноз на 2021-2023 годы, в том числе и на текущий год, ввиду ослабления темпов роста украинской экономики по сравнению с утвержденным в октябре 2019 года документом.



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