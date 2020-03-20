ArcelorMittal закрывает две доменные печи во Франции

ArcelorMittal закрывает две доменные печи во Франции

Компания ArcelorMittal закроет доменные печи на своих заводах в Fos-sur-Mer и Dunkirk, сообщает ArgusMedia.

Dunkirk имеет три доменные печи и Fos-sur-Mer - две. Производство стали у ArcelorMittal France в 2018 году составило 6,8 млн тонн.

Решение компании обусловлено снижением спроса со стороны автомобильной, тяжелого оборудования и других секторов, при этом потребители временно закрываются из-за коронавируса. Некоторые полагают, что компания также может отключить печь в Германии.
ArcelorMittal также намеревается закрыть конвертер и непрерывную установку на Fos.

Компания объявила форс-мажор на поставки коксующегося угля на свои заводы сегодня, ссылаясь на коронавирус.

МинПром по материалам МеталлТорг.ру

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