ArcelorMittal закрывает две доменные печи во Франции

Компания ArcelorMittal закроет доменные печи на своих заводах в Fos-sur-Mer и Dunkirk, сообщает ArgusMedia.



Dunkirk имеет три доменные печи и Fos-sur-Mer - две. Производство стали у ArcelorMittal France в 2018 году составило 6,8 млн тонн.



Решение компании обусловлено снижением спроса со стороны автомобильной, тяжелого оборудования и других секторов, при этом потребители временно закрываются из-за коронавируса. Некоторые полагают, что компания также может отключить печь в Германии.

ArcelorMittal также намеревается закрыть конвертер и непрерывную установку на Fos.



Компания объявила форс-мажор на поставки коксующегося угля на свои заводы сегодня, ссылаясь на коронавирус.

