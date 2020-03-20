Ахметов выделил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов направит 300 млн грн на борьбу с коронавирусом COVID-19, сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова



Бизнесмен объединил все ресурсы – Фонда, компаний ДТЭК и "Метинвест", ФК "Шахтер" и всех активов SCM - для помощи Украине.



"Коронавирус – это беда, с которой современный мир столкнулся в таком масштабе, наверное, впервые. Я абсолютно уверен, что в этой ситуации каждый должен подумать, чем конкретно он может помочь Украине и украинцам", - сказал Ахметов.



По личному решению бизнесмена для всей страны Фонд закупит еще 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. В самые короткие сроки они будут переданы в Стабилизационный фонд, инициированный президентом Украины. Кроме того, дополнительно будут приобретены как минимум 200 аппаратов ИВЛ, необходимые для спасения жизней людей, и другое оборудование.



"Мы не будем стоять в стороне – мы помогали, помогаем и будем помогать. В сотрудничестве с МОЗ мы сделаем все, чтобы не допустить эпидемии коронавируса в городах нашего присутствия и во всей стране. Только объединив наши усилия перед лицом опасности, мы сможем сделать так, чтобы Украина справилась со всеми вызовами, которые перед ней стоят", - подчеркнул Ахметов.



Ранее по решению Ахметова уже было закуплено и передано МОЗ оборудование для эффективного лечения осложнений коронавируса - высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) SERVO-I UNIVERSAL і SERVO AIR шведского производства и другое оборудование.



Фонд также уже закупил средства индивидуальной защиты для украинских медиков: уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных EgoZlin biobag EBV, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой EOBO-20 EgoZlin, защитные одноразовые комбинезоны от химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, защитные маски, очки.



Кроме того, Фонд Рината Ахметова приобретает анализаторы экспресс-тестов на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для них, а также 20 000 экспресс-тестов.



Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи, переданных Фондом во все области страны по проекту «200 скорых для Украины».