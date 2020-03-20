Ахметов выделил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом

Ахметов выделил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов направит 300 млн грн на борьбу с коронавирусом COVID-19, сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова

Бизнесмен объединил все ресурсы – Фонда, компаний ДТЭК и "Метинвест", ФК "Шахтер" и всех активов SCM - для помощи Украине.

"Коронавирус – это беда, с которой современный мир столкнулся в таком масштабе, наверное, впервые. Я абсолютно уверен, что в этой ситуации каждый должен подумать, чем конкретно он может помочь Украине и украинцам", - сказал Ахметов.

По личному решению бизнесмена для всей страны Фонд закупит еще 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. В самые короткие сроки они будут переданы в Стабилизационный фонд, инициированный президентом Украины. Кроме того, дополнительно будут приобретены как минимум 200 аппаратов ИВЛ, необходимые для спасения жизней людей, и другое оборудование.

"Мы не будем стоять в стороне – мы помогали, помогаем и будем помогать. В сотрудничестве с МОЗ мы сделаем все, чтобы не допустить эпидемии коронавируса в городах нашего присутствия и во всей стране. Только объединив наши усилия перед лицом опасности, мы сможем сделать так, чтобы Украина справилась со всеми вызовами, которые перед ней стоят", - подчеркнул Ахметов.

Ранее по решению Ахметова уже было закуплено и передано МОЗ оборудование для эффективного лечения осложнений коронавируса - высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) SERVO-I UNIVERSAL і SERVO AIR шведского производства и другое оборудование.

Фонд также уже закупил средства индивидуальной защиты для украинских медиков: уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных EgoZlin biobag EBV, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой EOBO-20 EgoZlin, защитные одноразовые комбинезоны от химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, защитные маски, очки.

Кроме того, Фонд Рината Ахметова приобретает анализаторы экспресс-тестов на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для них, а также 20 000 экспресс-тестов.

Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи, переданных Фондом во все области страны по проекту «200 скорых для Украины».

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На границе с Польшей предотвратили вывоз 50 тыс. респираторовНа границе с Польшей предотвратили вывоз 50 тыс. респираторов
S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозомS&P подтвердило рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозом
НБУ с начала недели продал $1 млрд для поддержания гривныНБУ с начала недели продал $1 млрд для поддержания гривны
Пограничники задержали "водолаза", который переправлял медицинские маски по реке в РумыниюПограничники задержали "водолаза", который переправлял медицинские маски по реке в Румынию
МОТ: 25 миллионов людей могут потерять работу из-за кризиса. Что должны сделать властиМОТ: 25 миллионов людей могут потерять работу из-за кризиса. Что должны сделать власти
Блок рекламы


Похожие новости
Счетная палата нашла в бюджете 5 млрд грн на борьбу с коронавирусомСчетная палата нашла в бюджете 5 млрд грн на борьбу с коронавирусом
Виктор Пинчук выделил дополнительных 2 млн дол на борьбу с коронавирусомВиктор Пинчук выделил дополнительных 2 млн дол на борьбу с коронавирусом
МВФ отказался предоставлять $5 миллиардов Венесуэле на борьбу с коронавирусомМВФ отказался предоставлять $5 миллиардов Венесуэле на борьбу с коронавирусом
Европейский инвестиционный банк привлекает 40 млрд евро для борьбы против кризиса, вызванного коронавирусомЕвропейский инвестиционный банк привлекает 40 млрд евро для борьбы против кризиса, вызванного коронавирусом
Компания Ахметова продает Украине электроэнергию на 75% дороже цен в соседней Словакии, - "Наші гроші"Компания Ахметова продает Украине электроэнергию на 75% дороже цен в соседней Словакии, - "Наші гроші"
Киев выделил более 73 млн гривен на ремонт школьных туалетовКиев выделил более 73 млн гривен на ремонт школьных туалетов
Киев выделил более 135 млн гривен на протезы и реабилитациюКиев выделил более 135 млн гривен на протезы и реабилитацию
Правительство выделило еще 163 млн грн на зарплаты горнякамПравительство выделило еще 163 млн грн на зарплаты горнякам
ВОЗ опровергла вероятность заражения коронавирусом через посылки из КитаяВОЗ опровергла вероятность заражения коронавирусом через посылки из Китая
Ахметов купил виллу на Лазурном берегу стоимостью €200 млн
Последние новости
Подгружаем последние новости