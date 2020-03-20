Карантин затронул работу 500-600 тыс малых и средних предприятий

В Украине около 500-600 тысяч малых и средних предприятий оказались затронуты карантином, который введен из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом накануне заявил президент Торгово-промышленной палаты Украины (ТПП) Геннадий Чижиков в эфире одного из телеканалов.



По его словам, на пострадавших от карантина предприятиях работают 3-4 млн человек.



"Сегодня важно сохранить человеческие жизни. Но в нынешних условиях важно сохранить и малый бизнес. Важно не допустить банкротства и закрытия малого бизнеса. К счастью, в 95% случаев предприниматели могут договориться с владельцами арендованных помещений об условиях работы, потому что арендодатели и арендаторы взаимосвязаны", – сказал Чижиков.



По его словам, этому способствует, в том числе, признание карантина форс-мажором на законодательном уровне.



"В тех случаях, когда стороны не могут договориться, торгово-промышленные палаты выдают сертификаты о факте форс-мажора, с которыми предприниматели могут защищать свои интересы в суде", – отметил Геннадий Чижиков.



Он отметил, что сейчас очень актуален вопрос отсрочки в погашении банковских кредитов, выданных предпринимателям, неприменение штрафов и пени за задержку выплат. Для поиска решения нужен диалог банков и Национального банка.



"Торгово-промышленная палата будет вносить это предложение в законопроект по комплексу более широких мер поддержки бизнеса, работа над которым сейчас идет", – добавил он.

