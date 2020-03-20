Самый низкий уровень с 1694 года. Банк Англии снизил ставку до 0,1% из-за коронавируса
Банк Англии 19 марта на экстренном совещании принял решение сократить базовую ставку на 15 базисных пунктов (0,15 процентных пункта) до 0,1%.
Банк Англии 19 марта на экстренном совещании принял решение сократить базовую ставку на 15 базисных пунктов (0,15 процентных пункта) до 0,1% — самого низкого уровня с момента основания Банка в 1694 году. Об этом пишет Сitya.M.
Спасение экономики
- Банк направит в экономику 200 млрд фунтов стерлингов для преодоления последствий распространения коронавируса. Это в основном предназначено для уменьшения стресса на рынках облигаций, а не для снижения прибыльности для стимулирования кредитования и расходов.
Прогнозы аналитиков
По мнению аналитиков, экономика Великобритании, скорее всего, войдет в глубокую рецессию.
Комитет Банка Англии по денежно-кредитной политике уже заявил, что за последние дни «условия на золотовалютном рынке Великобритании ухудшились, поскольку инвесторы искали инструменты с более коротким сроком погашения, которые являются близкой заменой высоколиквидных резервов центробанка».
Покупка активов, из-за которой портфель бондов ЦБ вырастет до 645 млрд фунтов, вольет деньги на рынок и ослабит давление на инвесторов, которые вынуждены продавать облигации.
Предыстория
11 марта Банк Англии снизил ставку до 0,25% с 0,75% годовых.
Влияние короновируса на экономику Англии
- В Банке Англии отмечают, что масштаб негативных последствий коронавируса COVID-19 для экономики страны пока неясен, но уже понятно, что деловая активность в Великобритании существенно ослабнет в ближайшие месяцы.
Программа финансирования малого и среднего бизнеса (Term Funding for Small and Medium-sized Enterprises, TFSME), которая будет действовать в течение следующих 12 месяцев, предусматривает выдачу кредитов сроком на 4 года под ставку, равную или близкую к базовой процентной ставки.
Запуск TFSME усилит влияние снижения ставки Банком Англии на реальную экономику и станет гарантией того, что британский бизнес и домовладельцы выигрывают от смягчения политики Центробанком.