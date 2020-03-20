Самый низкий уровень с 1694 года. Банк Англии снизил ставку до 0,1% из-за коронавируса

Банк Англии 19 марта на экстренном совещании принял решение сократить базовую ставку на 15 базисных пунктов (0,15 процентных пункта) до 0,1%.

Фото: finclub.net

Банк Англии 19 марта на экстренном совещании принял решение сократить базовую ставку на 15 базисных пунктов (0,15 процентных пункта) до 0,1% — самого низкого уровня с момента основания Банка в 1694 году. Об этом пишет Сitya.M.

Банк направит в экономику 200 млрд фунтов стерлингов для преодоления последствий распространения коронавируса. Это в основном предназначено для уменьшения стресса на рынках облигаций, а не для снижения прибыльности для стимулирования кредитования и расходов.

Прогнозы аналитиков

По мнению аналитиков, экономика Великобритании, скорее всего, войдет в глубокую рецессию.



Комитет Банка Англии по денежно-кредитной политике уже заявил, что за последние дни «условия на золотовалютном рынке Великобритании ухудшились, поскольку инвесторы искали инструменты с более коротким сроком погашения, которые являются близкой заменой высоколиквидных резервов центробанка».



Покупка активов, из-за которой портфель бондов ЦБ вырастет до 645 млрд фунтов, вольет деньги на рынок и ослабит давление на инвесторов, которые вынуждены продавать облигации.

Предыстория

11 марта Банк Англии снизил ставку до 0,25% с 0,75% годовых.

Влияние короновируса на экономику Англии

В Банке Англии отмечают, что масштаб негативных последствий коронавируса COVID-19 для экономики страны пока неясен, но уже понятно, что деловая активность в Великобритании существенно ослабнет в ближайшие месяцы.

Программа финансирования малого и среднего бизнеса (Term Funding for Small and Medium-sized Enterprises, TFSME), которая будет действовать в течение следующих 12 месяцев, предусматривает выдачу кредитов сроком на 4 года под ставку, равную или близкую к базовой процентной ставки.

Запуск TFSME усилит влияние снижения ставки Банком Англии на реальную экономику и станет гарантией того, что британский бизнес и домовладельцы выигрывают от смягчения политики Центробанком.