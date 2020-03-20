Украинские супермаркеты из-за карантина меняют график работы

В связи с введением ограничения движения общественного транспорта несколько крупных продуктовых сетей изменили график работы. Об этом пишет Дело.

Фото: retailers.ua

Как будут работать продуктовые сети

В сети Сільпо изменили время работы тех магазинов, которые не работали круглосуточно.

«Мы скорректировали время работы не круглосуточных магазинов, теперь многие из них открыты с 9:00 до 22:00, чтобы все сотрудники успевали доехать на работу к открытию. Новый график не повлияет на доступность товаров и сервис для гостей,» — сообщила руководитель департамента корпоративных коммуникаций Fozzy Group Нина Мищенко.

Пресс-служба супермаркета Ашан сообщила, что сеть пока работает как обычно, но могут быть изменения.

«Наши магазины работают в стандартном режиме. В связи с ограничениями транспортных перемещений возможны локальные корректировки работы в последний час — вся актуальная информация по каждому магазину есть в колл-центре, а также в случае изменения графика будет размещена в магазинах.»

На официальном сайте ТЦ МETRO Cash&Carry Украина появилась информация о том, что компания сохраняет привычный график работы во всех торговых центрах. Киевские магазины МETRO работают с 06:00-22:00, график работы ТЦ в других городах можно посмотреть на официальном сайте компании.

Супермаркеты NOVUS сокращают часы своей работы. «Мы заботимся о наших сотрудниках, которые ежедневно обеспечивают работу магазинов, наполняют полки товарами и обслуживают вас, потому принимаем все необходимые меры, в том числе организацию транспорта, чтобы работники могли безопасно добраться до магазина и в свои дома после работы. В связи с этим, с 18 марта 2020 года магазины сети NOVUS будут работать каждый день с 9:00 до 22:00», — сообщила пресс-служба.

Пресс-служба «АТБ-маркет» сообщила о том, что будут работать в штатном режиме.

Напомним