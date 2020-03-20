НБУ временно отменит тарифы на межбанковские переводы
Национальный банк планирует временно отменить тарифы в Системе электронных платежей (СЭП), а также снизить тарифы за подкрепление банков наличными.
Национальный банк планирует временно отменить тарифы в Системе электронных платежей (СЭП), а также снизить тарифы за подкрепление банков наличными. Об этом во время совещания с топ-менеджерами крупнейших украинских банков
Что анонсировали в НБУ
«В условиях карантина мы должны работать в направлении дистанционности и онлайн. Необходимо сделать безналичные платежи дешевле, чем наличные», — отметил он.
Кроме того, Холод отметил важность снижения тарифов на интерчейндж.
«Также важно снизить тарифы на интерчейндж. Это должно осуществляться административным путем. Сегодня банковские услуги должны быть дистанционными с целью обеспечения социальной ответственности банковской системы», — заявил он.
Интерчейндж — межбанковская комиссия, которую банки платят друг другу за обслуживание своих клиентов.
Что уже сделал НБУ для банков
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Отсрочил проведение стресс-тестирования.
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Отсрочил введение буферов капитала.
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Отменил выездные проверки банков.
Что регулятор планирует
В дальнейшем регулятор планирует отсрочить предоставление банками годовой финансовой отчетности и перенести оценки бизнес-моделей.