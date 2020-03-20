НБУ временно отменит тарифы на межбанковские переводы

Национальный банк планирует временно отменить тарифы в Системе электронных платежей (СЭП), а также снизить тарифы за подкрепление банков наличными.

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Национальный банк планирует временно отменить тарифы в Системе электронных платежей (СЭП), а также снизить тарифы за подкрепление банков наличными. Об этом во время совещания с топ-менеджерами крупнейших украинских банков сообщил заместитель председателя НБУ Сергей Холод.

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«В условиях карантина мы должны работать в направлении дистанционности и онлайн. Необходимо сделать безналичные платежи дешевле, чем наличные», — отметил он.



Кроме того, Холод отметил важность снижения тарифов на интерчейндж.