НБУ временно отменит тарифы на межбанковские переводы

Национальный банк планирует временно отменить тарифы в Системе электронных платежей (СЭП), а также снизить тарифы за подкрепление банков наличными.

НБУ временно отменит тарифы на межбанковские переводы
Фото: rbc.ua

Национальный банк планирует временно отменить тарифы в Системе электронных платежей (СЭП), а также снизить тарифы за подкрепление банков наличными. Об этом во время совещания с топ-менеджерами крупнейших украинских банков сообщил заместитель председателя НБУ Сергей Холод.

Что анонсировали в НБУ

«В условиях карантина мы должны работать в направлении дистанционности и онлайн. Необходимо сделать безналичные платежи дешевле, чем наличные», — отметил он.

Кроме того, Холод отметил важность снижения тарифов на интерчейндж.

«Также важно снизить тарифы на интерчейндж. Это должно осуществляться административным путем. Сегодня банковские услуги должны быть дистанционными с целью обеспечения социальной ответственности банковской системы», — заявил он.

Интерчейндж — межбанковская комиссия, которую банки платят друг другу за обслуживание своих клиентов.

Что уже сделал НБУ для банков

  • Отсрочил проведение стресс-тестирования.

  • Отсрочил введение буферов капитала.

  • Отменил выездные проверки банков.

Что регулятор планирует

В дальнейшем регулятор планирует отсрочить предоставление банками годовой финансовой отчетности и перенести оценки бизнес-моделей.

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