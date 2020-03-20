Корея продлила пошлины на японский нержавеющий лист

Корея продлила пошлины на японский нержавеющий лист

Правительство Южной Кореи продлило на очередной пятилетний срок антидемпинговые пошлины на японский нержавеющий лист, заявив, что его отмена причинит существенный ущерб национальным производителям.

Пошлины в размере 13,17% были введены в Корее в апреле 2011 г. и были продлены пять лет спустя. Они направлены, прежде всего, на продукцию таких компаний как Nippon Steel Stainless Steel Corp., Nippon Yakin Kogyo и JFE Steel.

По оценкам правительства Южной Кореи, емкость национального рынка нержавеющего листа составила в 2018 г. около 300 млрд вон (233 млн долл.). Доля местных поставщиков на нем достигает 70%, а японских — всего порядка 1%.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На границе с Польшей предотвратили вывоз 50 тыс. респираторовНа границе с Польшей предотвратили вывоз 50 тыс. респираторов
S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозомS&P подтвердило рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозом
НБУ с начала недели продал $1 млрд для поддержания гривныНБУ с начала недели продал $1 млрд для поддержания гривны
Пограничники задержали "водолаза", который переправлял медицинские маски по реке в РумыниюПограничники задержали "водолаза", который переправлял медицинские маски по реке в Румынию
МОТ: 25 миллионов людей могут потерять работу из-за кризиса. Что должны сделать властиМОТ: 25 миллионов людей могут потерять работу из-за кризиса. Что должны сделать власти
Блок рекламы


Похожие новости
Герус: спецпошлины принесут ДТЭК несколько миллиардов гривен в годГерус: спецпошлины принесут ДТЭК несколько миллиардов гривен в год
Украина вводит 50% пошлины на импорт стальных тросов из РФУкраина вводит 50% пошлины на импорт стальных тросов из РФ
США запланировали повышение пошлины на самолеты из ЕвросоюзаСША запланировали повышение пошлины на самолеты из Евросоюза
Молдова продлила контракты с "Газпромом" на один годМолдова продлила контракты с "Газпромом" на один год
Швейцария продлила заморозку счетов ЯнуковичаШвейцария продлила заморозку счетов Януковича
В Украину пытались ввезти контрабандный японский антиквариат на $300 тысячВ Украину пытались ввезти контрабандный японский антиквариат на $300 тысяч
IT-рынок Украины 2019-2020: индустрия на $5 млрд и 200 000 специалистовIT-рынок Украины 2019-2020: индустрия на $5 млрд и 200 000 специалистов
США вводят антидемпинговые пошлины на трубы ПинчукаСША вводят антидемпинговые пошлины на трубы Пинчука
ДТЭК не является монополистом на рынке, – председатель АМКУДТЭК не является монополистом на рынке, – председатель АМКУ
В Киеве построят первый в Украине комплекс по переработке опавших листьевВ Киеве построят первый в Украине комплекс по переработке опавших листьев
Последние новости
Подгружаем последние новости