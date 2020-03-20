Корея продлила пошлины на японский нержавеющий лист

Правительство Южной Кореи продлило на очередной пятилетний срок антидемпинговые пошлины на японский нержавеющий лист, заявив, что его отмена причинит существенный ущерб национальным производителям.



Пошлины в размере 13,17% были введены в Корее в апреле 2011 г. и были продлены пять лет спустя. Они направлены, прежде всего, на продукцию таких компаний как Nippon Steel Stainless Steel Corp., Nippon Yakin Kogyo и JFE Steel.



По оценкам правительства Южной Кореи, емкость национального рынка нержавеющего листа составила в 2018 г. около 300 млрд вон (233 млн долл.). Доля местных поставщиков на нем достигает 70%, а японских — всего порядка 1%.

