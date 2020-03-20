За неделю Киевский рыбоохранный патруль выявил 31 нарушение (фото)

За неделю Киевский рыбоохранный патруль выявил 31 нарушение (фото)

За неделю, 11-18 марта, Киевский рыбоохранный патруль выявил 31 нарушение. У нарушителей изъято 234,5 кг водных биоресурсов и 20 единиц запрещенных орудий лова. Задержаны шесть лодок. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству, составил 9 656 гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения Киевского рыбоохранного патруля. 

В период с 11 по 18 марта 2020 года главные государственные инспекторы Киевского рыбоохранного патруля зафиксировали 31 правонарушение. Так, составлено 14 протоколов за грубое нарушение правил рыбной ловли (ч. 4 ст. 85 КоАП), 9 – нарушение правил рыболовства (ч. 3 ст. 85 КУоАП) и один – за незаконную реализацию водных биоресурсов (ч. 1 ст. 88- 1 КоАП). Также оформлено семь актов обнаружения и изъятия бесхозного имущества, согласно которым изъято 13 ед. запрещенных орудий лова.

У нарушителей изъято 234,5 кг водных биоресурсов и 20 ед. запрещенных орудий лова. Задержаны шесть лодок. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 9 656 гривен.

Как сообщала KV, Киевский рыбоохранный патруль 17 марта изъял из продажи на одном из столичных рынков почти 200 кг незаконно выловленной рыбы. Женщина-продавец не смогла предоставить документы о законности происхождения водных биоресурсов. 

Фото: Киевский рыбоохранный патруль

За неделю Киевский рыбоохранный патруль выявил 31 нарушение (фото)
За неделю Киевский рыбоохранный патруль выявил 31 нарушение (фото)
За неделю Киевский рыбоохранный патруль выявил 31 нарушение (фото)
За неделю Киевский рыбоохранный патруль выявил 31 нарушение (фото)
За неделю Киевский рыбоохранный патруль выявил 31 нарушение (фото)
За неделю Киевский рыбоохранный патруль выявил 31 нарушение (фото)
За неделю Киевский рыбоохранный патруль выявил 31 нарушение (фото)
За неделю Киевский рыбоохранный патруль выявил 31 нарушение (фото)
За неделю Киевский рыбоохранный патруль выявил 31 нарушение (фото)

Сергей Албул, КиевВласть

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