За неделю Киевский рыбоохранный патруль выявил 31 нарушение (фото)

За неделю, 11-18 марта, Киевский рыбоохранный патруль выявил 31 нарушение. У нарушителей изъято 234,5 кг водных биоресурсов и 20 единиц запрещенных орудий лова. Задержаны шесть лодок. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству, составил 9 656 гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения Киевского рыбоохранного патруля.

В период с 11 по 18 марта 2020 года главные государственные инспекторы Киевского рыбоохранного патруля зафиксировали 31 правонарушение. Так, составлено 14 протоколов за грубое нарушение правил рыбной ловли (ч. 4 ст. 85 КоАП), 9 – нарушение правил рыболовства (ч. 3 ст. 85 КУоАП) и один – за незаконную реализацию водных биоресурсов (ч. 1 ст. 88- 1 КоАП). Также оформлено семь актов обнаружения и изъятия бесхозного имущества, согласно которым изъято 13 ед. запрещенных орудий лова.

У нарушителей изъято 234,5 кг водных биоресурсов и 20 ед. запрещенных орудий лова. Задержаны шесть лодок. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 9 656 гривен.

Как сообщала KV , Киевский рыбоохранный патруль 17 марта изъял из продажи на одном из столичных рынков почти 200 кг незаконно выловленной рыбы. Женщина-продавец не смогла предоставить документы о законности происхождения водных биоресурсов.

Фото: Киевский рыбоохранный патруль