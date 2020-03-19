Суд вернул столичной общине помещения на Русановке стоимостью более 5,3 млн гривен

Суд вернул столичной общине нежилые помещения на Русановке стоимостью более 5,3 млн гривен. Прокуратура выявила факт незаконного отчуждения из коммунальной собственности указанного имущества на основании поддельного решения Гребенковского районного суда Полтавской области.

Об этом KV стало известно из сообщения прокуратуры Киева .

“Киевской местной прокуратурой № 4 реально восстановлено право собственности территориальной общины на нежилые помещения, расположенные на Русановской набережной в Киеве , стоимостью более 5,3 млн гривен”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура выявила факт незаконного отчуждения из коммунальной собственности указанного имущества на основании поддельного решения Гребенковского районного суда Полтавской области.

В дальнейшем неустановленное лицо, вступив в сговор с столичным нотариусом, в нарушение действующего законодательства, незаконно присвоило коммунальное помещение и в дальнейшем его реализовало.

В связи с изложенным, Киевская местная прокуратура № 4 заявила иск в интересах государства в лице Киевсовета об истребовании данного нежилого помещения в пользу территориальной общины, которое судом было удовлетворено.

Также отмечается, что сейчас решение суда реально исполнено, незаконно отчужденное помещение возвращено столичной общине.

Кроме того, по данному факту проводится досудебное расследование с целью привлечения виновных лиц к ответственности.

В январе KV сообщала, что Киевской местной прокуратурой № 10 по результатам досудебного расследования трем лицам, в том числе работнику Государственного управления делами, сообщено о подозрении в совершении мошеннических действий и подделке документов. Следствием действий злоумышленников стало отчуждение из государственной собственности 3 объектов недвижимого имущества стоимостью 1,8 млн гривен.

Фото: прокуратура Киева