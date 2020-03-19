Крупные сети супермаркетов вводят ограничения на количество людей в магазинах

В некоторых из них начертили специальные линии, которые разграничивают покупателей в очередях.

Несколько крупных сетей супермаркетов ввели дополнительные меры безопасности для покупателей на время карантина из-за коронавируса. В магазинах Novus нанесли специальную разметку, которая разграничивает посетителей друг от друга, сообщил корреспондент LB.ua.

Кроме того, в магазины, в частности, в супермаркет в Печерском районе, пускают по очереди - покупатели, которые приходят, должны ожидать возле входа.

"Для заказа в отделе или обслуживания на кассе просим подходить по одному. Ожидайте за желтой линией, пока работник не закончит обслуживание предыдущего покупателя. Ожидая, придерживайтесь безопасной дистанции - как минимум метр друг от друга", - говорится на сайте торговой сети.

В сети супермаркетов АТБ с 19 марта в торговом зале одновременно могут находиться не более 15 человек, пишет ICTV. Кроме этого, ввели ограничения на продажу товаров: пиво, вода и напитки отпускаются в количестве до 12 шт. в одни руки, а весь другой товар, кроме овощей и фруктов - до 5 штук.

Фото: fakty.com.ua

Магазины по продаже бытовой техники "Эльдорадо" начали продажу не более трех единиц товаров в одни руки, пишут "Українські новини". Также покупателей призвали не приходить группами более 10 человек.

Напомним, "Эпицентр" решил не прекращать работу, не смотря на карантин. В компании заверили, что регулируют количество посетителей в соответствии с установленными ограничениями.

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