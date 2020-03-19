Саудовская Аравия решила увеличить экспорт нефти

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco в апреле—мае продолжит поддерживать высокий уровень экспорта нефти на внешние рынки за счет снижения загрузки своей внутренней переработки. Таким образом королевство намерено довести экспорт нефти до более 10 млн баррелей в сутки.



"Компания продолжит снижать объем переработки на наших местных НПЗ в апреле и мае, что укрепит потенциал компании по экспорту сырья на рынки",— говорится в заявлении компании.



6 марта РоSSия и ОПЕК не смогли согласовать новую нефтяную сделку, после чего нефть резко потеряла в цене. По данным Forbes, на следующий день, 7 марта, Saudi Aramco развязала ценовую войну, сообщив покупателям о дисконте на свою нефть на 6–8 долл. за баррель во всех регионах, в то время как роSSийская нефть марки Urals предлагалась с дисконтом в 2 долл. за баррель к ценам нефти марки Brent. 11 марта Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что европейские НПЗ получили от Saudi Aramco предложения на поставку нефти в объемах на 25–200% выше прежних.



Развал сделки ОПЕК+ происходит на фоне глобального падения цен на нефть в связи с пандемией коронавируса COVID-19. В частности, цена роSSийской нефти Urals к 19 марта упала ниже 19 долл. за баррель.

