Цена на газ в Украине резко упала: известны новые цифры

Цена на газ в Украине резко упала: известны новые цифры

Цена на газ в Украине в период с февраля по март упала на 28%. Об этом свидетельствуют данные Украинской энергетической биржи.

Так, если еще в прошлом месяце, в феврале 2020 года, голубое топливо в Украине продавалось за 5,7 тыс. грн за 1 тыс. кубометров, то сейчас цена составила уже 4,1 тыс. грн.

В данном случае речь идет о рыночных цифрах, тогда как простые украинцы платят за газ по установленным постановлением Кабмина тарифам.

Однако в "Нафтогазе" уже анонсировали, что в марте цена на газ уменьшится и для населения, однако точные цифры пока неизвестны.

"Цена на газ для населения уже сейчас самая низкая с апреля 2016 года, а в марте снизится еще. Это несмотря на девальвацию, инфляцию и рост средней заработной платы", – говорится в сообщении "Нафтогаза".

В компании пояснили, что снижение цены происходит благодаря падению стоимости газа в Европе, которое связано с аномально теплой зимой и наличием больших запасов голубого топлива в хранилищах.

Ранее сообщалось, что власти Украины и областные газовые компании пришли к новому соглашению, в результате чего украинцам придется платить за газ больше.


Оксана Житнюк, Тудей

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