Карантин. НБУ рекомендовал банкам предоставить льготы по кредитам

Нацбанк рекомендовал банкам применять льготный режим обслуживания на период карантина по всем кредитам, которые на вечер 7 марта были работающими и обслуживались. Об этом заявила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова во время совещания центробанка с топ-менеджерами крупнейших украинских банков.

Карантин. НБУ рекомендовал банкам предоставить льготы по кредитам

Рекомендации НБУ

Рожкова рекомендовала банкам по всем кредитам, которые на вечер 7 марта были работающими и обслуживались, применять льготный режим обслуживания на период карантинных мероприятий, считая, что это не скажется негативным образом на капитале банка.

«Клиенты нервничают и просят реальных подходов реструктуризации. Начинайте работу уже сейчас. Примеры реструктуризаций и применения льготного режима в наших нормативно-правовых актах, в частности в постановлении №97. Подход может быть индивидуальным в случае с корпоративными заемщиками и стандартным — в случае с розничными. Особенным должен быть подход и к тем отраслям, которые из-за карантина полностью теряют доходы и сегодня не работают, и к населению, которое в результате карантинных мероприятий и прекращение работы отдельных компаний временно не работает», — отметила Рожкова.

Что уже сделал НБУ для банков

  • Отсрочил проведение стресс-тестирования.

  • Отсрочил введение буферов капитала.

  • Отменил выездные проверки банков.

Что регулятор планирует

в Дальнейшем регулятор планирует отсрочить предоставление банками годовой финансовой отчетности и перенести оценки бизнес-моделей.

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