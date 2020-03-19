МОТ: 25 миллионов людей могут потерять работу из-за кризиса. Что должны сделать власти

Около 25 млн человек во всем мире могут остаться без работы из-за пандемии коронавируса, если правительства стран не отреагируют и не примут меры. Об этом говорится в заявлении Международной организации труда (МОТ), передает Liga.net.

МОТ: 25 миллионов людей могут потерять работу из-за кризиса. Что должны сделать власти
Фото: zik.ua

Как МОТ оценивает ситуацию

Оценки МОТ основываются на различных сценариях влияния COVID-19 на рост мирового ВВП и указывают на рост глобальной безработицы — от 5,3 млн до 24,7 млн.

«Если мы увидим скоординированный ответ международного сообщества, как это было во время глобального финансового кризиса 2008-2009 годов, то влияние нынешнего кризиса на безработицу может быть значительно меньшим», — сказано в заявлении.

Для сравнения, кризис 2008-2009 годов привел к безработице 22 млн человек, говорят в МОТ.

Какие срочные меры могут предпринять страны

Организация призвала страны к срочным мерам по защите труда, поддержке рабочих мест и доходов, а также к стимулированию экономики.

Эти меры включают в себя:

  • расширение социальной защиты;
  • поддержание рабочих мест (кратковременная работа, оплачиваемый отпуск и другие субсидии);
  • финансовые и налоговые льготы, в том числе для микро-, малых и средних предприятий.

Также в МОТ отмечают необходимость кредитования и финансовой поддержки тех секторов экономики, которые пострадают больше всего.

Ранее сообщалось

  • Президент Украины подписал законы, направленные на противодействие распространению коронавируса.
  • В частности, законы предоставляют поддержку налогоплательщикам и решают проблему доступности медицинских средств.
  • С 1 марта 2020 до 30 апреля 2020 года граждане освобождаются от ответственности по договорам о потребительском кредите, хотя просрочки по выплате кредитов всё равно испортят кредитную историю заёмщика.
  • Также в указанный период не применяются штрафные санкции за нарушение налогового законодательства, неуплату или несвоевременную уплату единого социального взноса (ЕСВ), непредставление (несвоевременное представление) отчетности об уплате ЕСВ.

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