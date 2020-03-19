Цена на роSSийскую нефть упала ниже $19
РоSSийская нефть марки Urals с поставкой в Северо-Западную Европу на торгах 18 марта подешевела на 22% до $18,64 за баррель. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на Argus media.
Это минимальный уровень с февраля 2002 года.
Причина падения
По данным агентства, на цены повлияла информация об увеличении отгрузок Urals из балтийских портов 1-5 апреля до 2 млн баррелей в сутки – это на 25% больше, чем в аналогичном периоде в марте.
Предыстория
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Цены на мировом нефтяном рынке начали снижаться в январе 2020 года после начала эпидемии коронавируса и дальнейшего падения спроса на топливо.
- Обвал произошел 9 марта после распада соглашения ОПЕК+.
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РоSSия и Саудовская Аравия сразу же объявили о намерении существенно увеличить добычу. Саудовская Аравия, а позже Ирак, Кувейт и ОАЭ также заявили, что готовы продавать нефть со скидками от мировой цены.
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По прогнозам Goldman Sachs, в 2020 году из-за эпидемии коронавируса мировой спрос на нефть упадет на рекордные 1,1 млн баррелей в день.
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Цена нефти марки Brent во II квартале 2020 года может упасть до $20 долларов за баррель, в III и IV кварталах цены поднимутся до $30 и $40 за баррель.
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Восстановиться к $60 за баррель цена Brent сможет только к концу 2021 года, считают в Goldman Sachs.