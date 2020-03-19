Цена на роSSийскую нефть упала ниже $19

РоSSийская нефть марки Urals с поставкой в Северо-Западную Европу на торгах 18 марта подешевела на 22% до $18,64 за баррель. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на Argus media.

Фото: censoru.net

Это минимальный уровень с февраля 2002 года.

Причина падения

По данным агентства, на цены повлияла информация об увеличении отгрузок Urals из балтийских портов 1-5 апреля до 2 млн баррелей в сутки – это на 25% больше, чем в аналогичном периоде в марте.

Предыстория

Цены на мировом нефтяном рынке начали снижаться в январе 2020 года после начала эпидемии коронавируса и дальнейшего падения спроса на топливо.