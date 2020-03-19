Пограничники задержали "водолаза", который переправлял медицинские маски по реке в Румынию

Его арестовали на 10 суток.

Фото: dpsu.gov.ua
В Закарпатской области задержали мужчину, который переправлял по реке медицинские маски в Румынию. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Во время патрулирования украинско-румынской границы возле реки Тиса военные заметили мужчину в гидрокостюме, который выходил из воды. Он проигнорировал требования остановиться и пытался сбежать, однако пограничники его задержали.

"Никаких документов при себе у него не было, но он сообщил, что является гражданином Украины. Также правонарушитель признался, что переправлял в Румынию маски", - говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался 29-летний житель Рахова, суд арестовал его на 10 суток.

Фото: dpsu.gov.ua

"Отметим, что пока температура воды в речках очень низкая, а уровень воды в Тисе высокий, к тому же течение бурное и стремительное, но ради собственной наживы люди продолжают подвергать себя серьезной опасности, пренебрегая здоровьем", - подчеркнули в Госпогранслужбе.

Напомним, глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что за выходные 14-15 марта медицинские маски стали самым популярным товаром для контрабанды.

По его словам, таможенная служба остановила попытки контрабанды 135 тыс. масок разных видов из Украины.

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