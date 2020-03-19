Deutsche Bank прогнозирует глобальный экономический спад

В первой половине 2020 года стоит ждать «серьезный глобальный экономический спад».

Deutsche Bank прогнозирует глобальный экономический спад

В первой половине 2020 года стоит ждать «серьезный глобальный экономический спад». В I квартале рухнет совокупный спрос в Китае, во II-м — в еврозоне и США. Об этом говорится в записке экономической группы Deutsche Bank.

Как упадет экономика

«Сейчас у нас есть предварительные данные о негативном экономическом воздействии на Китай, и они намного превышают наши первоначальные прогнозы. Среди прочих факторов сюда стоит включить более распространенные, драконовские меры сдерживания, направленные на то, чтобы справиться с распространением вируса, ростом напряженности на кредитных рынках и резким ужесточением финансовых условий. Все это заставило нас существенно пересмотреть наши глобальные прогнозы роста в первой половине года», — говорится в записке.

Китай. В Китае команда Deutsche Bank прогнозирует падение экономики на 9% на ежеквартальной основе, или на 30% в I квартале.

Еврозона. Также Deutsche Bank прогнозирует падение ВВП еврозоны во II квартале на 24% в год.

США. ВВП США — на 13%. Это беспрецедентный уровень падений. Предыдущий рекордно резкий ежеквартальный спад в США достиг 10% в I квартале 1958 года.

Прогноз банка

Хорошая новость: прогнозы строятся в отношении коротких спадов.

«Мы не ожидаем полную окупаемость, даже если учитывать впечатляющие масштабы фискальных и монетарных стимулов, которые, скорее всего, будут использоваться», — сказали в команде Deutsche Bank.

Конечно, все может ухудшиться.

Прогноз Deutsche Bank зависит от идеи, согласно которой «принятые строгие меры сдерживания позволят сгладить кривую эпидемии к середине года» и произойдет V-образное восстановление.

«Вполне возможен и гораздо худший результат», — считают они.

В начале торгов индекс Dow Jones упал на 5%, а за последний месяц он потерял 30%. Доллар США тем временем вырос примерно на 1%.

Напомним

Экономисты из Morgan Stanley и Goldman Sachs заявили, что эпидемия в мире вызвала глобальную рецессию и сейчас дебаты сосредоточены на ее вероятной продолжительности и глубине.

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