НБУ ведет переговоры с МВФ о возможности неотложной финансовой помощи из-за COVID-19

Переговоры с МВФ продолжаются и про новую программу расширенного финансирования.

Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом о возможном получении финансирования в пределах механизмов неотложной финансовой помощи, которую Фонд предусмотрел для преодоления проблем странами с низким уровнем доходов и экономиками, которые страдают от коронавируса. Об этом сообщается на фейсбуке НБУ.

"Результаты переговоров будут в ближайшие недели", - отметил глава НБУ Яков Смолий.

Смолий добавил, при этом, Украина продолжает переговоры с МВФ про новую программу расширенного финансирования.

Отмечается Нацбанк находится в непрерывном сотрудничестве со всеми органами государственной власти и зарубежными коллегами, в частности, существует прямой контакт и с Европейским центральным банком.

Напомним, 16 марта также сообщалось, что МВФ намерен выделит триллион долларов на спасение развивающихся стран от кризиса.