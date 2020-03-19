Киев получил 62 тысячи медицинских масок, в планах еще поставка на 100 тысяч

Маски изготавливают на украинских предприятиях, также сделан заказ за рубежом.

Сегодня, 19 марта в Киев поступило 62 тысячи медицинских масок, на следующей неделе столица ожидает поставку еще на 100 тысяч штук. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-центр КГГА.

"В Киев сегодня поступили 62 тысячи медицинских масок, которые приобрел город. На следующей неделе мы рассчитываем получить еще более 100 тысяч масок, изготовление которых мы заказали на украинских предприятиях", - сказал мэр.

По его словам, маски сейчас изготавливают. Также город заказал маски за рубежом.

Имеющиеся маски столичная власть сегодня распространяет в больницах медикам, на коммунальных предприятиях, работникам полиции и на тех предприятиях, от работы которых зависит жизнедеятельность города.

Кличко отметил, что ажиотаж на средства индивидуальной медицинской защиты сегодня не только в Киеве , но и во всем мире.