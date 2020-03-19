Киев получил 62 тысячи медицинских масок, в планах еще поставка на 100 тысяч

Маски изготавливают на украинских предприятиях, также сделан заказ за рубежом.

Киев получил 62 тысячи медицинских масок, в планах еще поставка на 100 тысяч
Фото: Макс Требухов

Сегодня, 19 марта в Киев поступило 62 тысячи медицинских масок, на следующей неделе столица ожидает поставку еще на 100 тысяч штук. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-центр КГГА.

Киев сегодня поступили 62 тысячи медицинских масок, которые приобрел город. На следующей неделе мы рассчитываем получить еще более 100 тысяч масок, изготовление которых мы заказали на украинских предприятиях", - сказал мэр.

По его словам, маски сейчас изготавливают. Также город заказал маски за рубежом.

Имеющиеся маски столичная власть сегодня распространяет в больницах медикам, на коммунальных предприятиях, работникам полиции и на тех предприятиях, от работы которых зависит жизнедеятельность города.

Кличко отметил, что ажиотаж на средства индивидуальной медицинской защиты сегодня не только в Киеве, но и во всем мире.

Напомним, ранее сообщалось, что мэрия Киева выделила медикам 39 новых спецавтомобилей скорой помощи, а также две экспресс-лаборатории для диагностики заболевания COVID-19. Они направлены в Александровскую больницу и городскую больницу №9. Благодаря такой лаборатории, результат экспресс-теста на коронавирус можно получить за 40 минут.



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