РоSSийский рубль и мексиканский песо стали самыми неустойчивыми валютами мира

РоSSийский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в рейтинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США . Об этом свидетельствуют данные Bloomberg,пишет РБК.

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Что происходит с рублем

Его вмененная волатильность (то, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний валютного курса), рассчитанная из цен трехмесячных опционов, составляет 24,9%.

Опережает рубль только мексиканское песо с волатильностью 26,5%.

РоSSийская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.

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