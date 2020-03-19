РоSSийский рубль и мексиканский песо стали самыми неустойчивыми валютами мира

РоSSийский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в рейтинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg,пишет РБК.

РоSSийский рубль и мексиканский песо стали самыми неустойчивыми валютами мира
Фото: thepage.ua

Что происходит с рублем

Его вмененная волатильность (то, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний валютного курса), рассчитанная из цен трехмесячных опционов, составляет 24,9%.

Опережает рубль только мексиканское песо с волатильностью 26,5%.

РоSSийская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.

Предыстория

  • 18 марта на фоне обвала цен на нефть до минимумов более чем 15-летней давности доллар подорожал к рублю более чем на 5 руб. за одну торговую сессию.

  • Курс рубля упал ниже 80 руб/$ впервые с февраля 2016 года и достиг отметки 80,87 руб., которую не смог превысить из-за ограничений по выставлению заявок на Московской бирже.

  • Нефть марки Brent рухнула до $25 за баррель впервые с 2003 года.

  • Индекс Мосбиржи упал на 5%, РТС — на 14%.



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